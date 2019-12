C’est ce qui ressort du communiqué transmis à la presse par la cellule de communication de la Sûreté de wilaya de Ghardaïa dans son volet activités des services de la voie publique pour le mois de novembre 2019. Il est ainsi fait mention de 30 accidents de la circulation relevés en milieu urbain engendrant le décès de deux personnes, un homme et une fillette, et des blessures, à divers degrés de gravités à 34 autres. Les raisons principales énumérées ayant engendré ces accidents sont imputables essentiellement au facteur humain (fatigue et somnolence au volant) et les dépassements dangereux, l’excès de vitesse, le non-respect des plaques de limitation de vitesse et de signalisation routière, du code la route et l’utilisation du téléphone portable au volant. Quant aux infractions relevées pendant ce même mois, il est fait état de 611 infractions au code de la route dont 134 ont été sanctionnées par un retrait immédiat du permis de conduire et 3 véhicules mis en fourrière. Pour la même période, 66 P-V ont été dressés pour défaut de présentation d’assurances et de signalisation routière de transport de personnes sans autorisation alors que 8 071 véhicules et engins ont été contrôlés à cette même période aux 630 points de contrôle dressés sur l’ensemble de la wilaya ainsi que par 826 patrouilles mobiles et 622 patrouilles pédestres. Pour ce qui est des motos, véritable problème de circulation à Ghardaïa, compte tenu de la spécificité de la région et de son urbanisme architectural fait de dédales et de ruelles, une large opération de contrôle et de maîtrise de ces petits bolides a été lancée avec succès depuis maintenant près d’une année donnant des résultats tangibles et appréciables et tendant surtout à faire admettre aux conducteurs de moto de respecter la réglementation en matière administrative mais aussi et surtout sur les plans sécuritaires par le port obligatoire du casque et du respect absolu du code de la route et des panneaux de signalisation routière.

Ainsi, pas moins de 58 infractions ont été relevées par les services de police dont 23 ont été sanctionnées par des P-V dressés à l’encontre de leurs auteurs alors que pas moins de 21 motos ont été mises en fourrière pour non-respect du code de la route et/ou défaut de papiers réglementaires et 39 immobilisées jusqu’à justification des papiers administratifs. Pas moins de 18 retraits de permis de conduire de motos pour divers délits portant atteinte au respect des règles prudentielles de conduite ont par ailleurs été effectués à la même période. Par ailleurs et alors que 28 points noirs ont été identifiés à travers les zones urbaines de la wilaya de Ghardaïa et pris en charge par une mobilisation d’éléments et de patrouilles en véhicules et à motos pour fluidifier la circulation et éliminer les bouchons et embouteillages, diverses opérations de contrôle de routine ont été lancées pendant ce mois d’octobre. Enfin, en terme de lecture de ce bilan, il y a lieu de retenir que malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation qui ont été organisées par les membres de la cellule de communication appuyés par des officiers de la voie publique, notamment à travers les ondes de la radio locale en direction des automobilistes, force est de constater que la tendance des accidents et des infractions restent haussière. O. Y.

