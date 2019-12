Selon le communiqué de la Sûreté de wilaya de Ghardaïa, le service de la police de l’environnement et de l’urbanisme relevant de la Sûreté de wilaya de Ghardaïa a encadré les opérations de démolition de trois constructions illicites et anarchiques, pendant le mois de novembre, dans trois communes de la wilaya.

de Ghardaïa, O. Yazid

Selon le même communiqué, le service de la police de l’environnement et de l’urbanisme relevant de la Sûreté de wilaya de Ghardaïa a traité 15 affaires portant sur des cas de constructions anarchiques et illicites et établi 33 rapports concernant des constructions érigées sans permis de construire ou d’acte de propriété de terrain. Selon un juriste, spécialiste en la matière, « la démolition de ces constructions anarchiques est régie par de strictes procédures légales et administratives à travers l’établissement des procès-verbaux de constat pour infraction à l’urbanisme par des agents compétents relevant des communes ou de l’inspecteur de l’urbanisme de la circonscription administrative concernée, de la police de l’environnement et de l’urbanisme relevant de la Sûreté nationale ou de l’instance compétente en matière d’urbanisme relevant de la Gendarmerie nationale ». Ajoutant qu’« après réception du P-V pour infraction à l’urbanisme, le président de l’Assemblée populaire communale (P/APC) émettra un arrêté de démolition de la construction anarchique dans un délai de huit jours à compter de la date de réception du P-V tout en disposant du droit de recours à la force publique ».

Véritable problème d’environnement et d’atteinte et d’agression au foncier domanial, les constructions illicites continuent à pousser comme des champignons partout au point où, à Ghardaïa, c’est devenu pratiquement un problème politique qui avait attisé les tensions. Les pouvoirs publics ont dû, dans l’urgence, procéder à la distribution de plus de 30 000 lots à bâtir avec une aide d’un million de dinars en sus des centaines de logements distribués pour calmer la situation. Ce qui n’a pas empêché le wali de Ghardaïa, Azzedine Mechri, de tancer à plusieurs reprises les présidents d’APC qui « rechignaient » à appliquer ses directives et de procéder à la démolition de toutes les constructions anarchiques et illicites érigées sur le territoire de leurs communes.

En pleine séance de l’APW, il les a carrément accusés d’être «complices avec les propriétaires de ces constructions illicites», dénonçant «la passivité des services de l’APC qui a, en effet, permis la prolifération de ces constructions qui, à la longue, se transforment en vaste cité, mettant en difficulté et devant le fait accompli les autorités publiques ». Il faut rappeler qu’à Ghardaïa, le problème du foncier, véritable bombe à retardement, avait allumé et alimenté le brasier qui a coûté tant de vies humaines et dont les stigmates restent, à ce jour, encore perceptibles. Une leçon à méditer pour que plus jamais cela ne se reproduise, ni ici à Ghardaïa, ni nulle part ailleurs sur tout le territoire national. n