Le recouvrement des fonds détournés pourrait bien s’avérer une opération complexe et de longue haleine.

C’est que les systèmes financier des pays en question pourraient ne pas répondre positivement aux sollicitations de l’Algérie. Cela dépend des rapports que peut avoir l’Algérie avec les pays visés et les accords signés avec ces derniers. Les procédures pourraient être difficiles et compliquées par le décalage entre le système financiers algérien particulièrement centralisé et des pays qui fonctionnent selon des normes débridées. L’actualité a souvent fait état de différends entre pays occidentaux sur ces questions de fonds suspects entrés dans des procédures sans fin.

C’est dire la difficulté de l’entreprise. Reste la sempiternelle question de savoir où ces avoirs de la corruption et de la délinquance économique et financière se trouvent ? Les observateurs répondent : en Algérie déjà à travers le blanchiment d’argent dans les circuits informels en tous genres.

Des sommes importantes qui échappent au contrôle de l’Etat et à la collectivité. Il y a ensuite les circuits de placements à l’étranger. Dans de nombreux pays européens et américains, dans des établissements financiers plus ou moins discrets et très permissifs, dans des paradis fiscaux au cœur de l’Europe dont le Luxembourg, le Liechtenstein, la Suisse, Monaco, Malte, les îles britanniques. Et aussi dans des paradis fiscaux en Amérique centrale, au centre des Etats-Unis (l’Etat du Delaware), en Asie, Hong Kong notamment, sans oublier les pays du Moyen-Orient, le Liban notamment et du Golfe dont Dubaï. Rien qu’à évoquer ces pays, l’entreprise paraît compliquée et ouverte dans le temps. Finalement, il reste plus judicieux de travailler à éviter dans le futur ce type de fraudes en mettant les garde-fous les plus efficaces et en installant un système basé sur un contrôle sans faille que de se retrouver à vouloir récupérer, dans la difficulté, ce qui a été déjà détourné. Et qui n’est que le produit d’un système prévaricateur.

