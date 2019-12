La galerie Mohammed-Racim d’Alger-Centre accueille l’exposition intitulée « Regard féminin » qui met en avant le travail de près d’une trentaine de femmes artistes qu’elles soient peintres, céramistes ou sculpteurs. L’événement, lancé le 28 novembre dernier et qui doit se poursuivre jusqu’au 17 décembre prochain, donne ainsi à découvrir une dizaine de sculptures mais surtout près de soixante-dix toiles, avec entre autres plusieurs portraits de femmes, ou encore des œuvres semi-figuratives et des natures mortes. L’exposition très diversifiée par son contenu a été organisée par l’Association nationale des femmes artistes algériennes, en célébration de la première année d’existence du collectif. Réunissant, aujourd’hui, une trentaine de femmes artistes issues des différentes régions d’Algérie. L’une des membres du bureau central, situé à Alger, la calligraphe et mosaïste Sarah Hamout-Haddad nous précise, à propos du collectif présidé par l’artiste Nadya Haffaf, qu’«il s’agit de la première association de femmes artistes algériennes. Nous travaillons au niveau national. Pour le moment nous sommes une trentaine de membres. En fait, cette exposition marque le premier anniversaire de la création de l’association le 28 novembre 2018 ». Le collectif apparait comme une réponse aux besoins des artistes, un groupe de partage de formation, d’entre-aide mais aussi un moyen d’organiser des expositions qui pourront à terme s’intégrer dans le balbutiant « marché de l’art » algérien. L’artiste Sarah Hamout-Haddad explique à ce sujet que « notre objectif est de faire connaître le travail des femmes artistes algériennes, quelles que soient les régions dont elles sont issues, ou même leur qualification, étant donné que nous avons des artistes issues d’écoles des Beaux-Arts et d’autres autodidactes (…) Il s’agit de donner de la visibilité aux différentes techniques artistiques que proposent nos artistes ». Elle nous a également fait savoir que les œuvres, présentées à Alger, seraient prochainement au centre d’une tournée nationale, affirmant que « le but est aussi d’aider les artistes à vendre leurs œuvres. Par ailleurs, nous programmerons une petite tournée en vue d’exposer les œuvres. Puis plus tard des ateliers de formation et plusieurs événements artistiques (…) et nous essayerons de faire en sorte que cela soit proposé dans plusieurs régions du pays ». Quant aux œuvres, notamment celles de notre interlocutrice, elles mettent en avant des calligraphies, mais aussi une pièce centrale sous forme d’une mosaïque de grand format représentant une « femme africaine » ayant nécessité « des heures et des heures de travail», nous confie-t-elle. L’exposition est également axée sur une série de portraits de femmes, notamment le travail de l’artiste Ababsia Djamila d’Alger ou les peintures particulièrement expressives de Lila Bouzidi de Bouira et celles de Fatiha Ladjadj d’Alger. Les oeuvres présentes à la galerie Racim donnent également à découvrir plusieurs natures mortes, des sculptures mais aussi l’une des œuvres de l’artiste Amel Mihoub, une toile de grand format, représentant un paon, un symbole récurent du travail d’une artiste originaire de Blida qui est également connue pour son travail en tant que gérante de la galerie « le Paon ». N. K.

