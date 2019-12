La chronique judiciaire tend visiblement à s’accélérer dans le sens où des détenus d’opinion sont appelés à la barre. Ainsi, des citoyens impliqués dans le mouvement populaire continuent de défiler à la barre et les ordonnances de placement en «détention préventive ou sous contrôle judiciaire » sont prononcées.

Les deux militants de Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ) Djalal Mokrani et Hakim Addad, placés sous mandat de dépôt le 6 octobre dernier, seront entendus aujourd’hui dans le fond par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi-M’hamed.

Un parquet que les avocats des détenus d’opinion avaient décidé à la mi-octobre de boycotter les présentations et par la suite les procès, sous prétexte qu’il est un tribunal « instrumentalisé à des fins politiques ». Les deux militants associatifs sont, pour rappel, poursuivis pour « incitation à l’attroupement et atteinte à la sécurité de l’Etat ». Hier, le juge d’instruction près le tribunal d’El Harrach a placé en détention provisoire quatre activistes, tandis que trois autres ont été placés sous contrôle judiciaire par le même parquet, indique le Réseau de lutte contre la répression.

A Constantine, le procès de l’activiste Lynda Nacer, poursuivie pour incitation à l’attroupement, est programmé pour demain mercredi, ajoute le même Réseau. Pour sa part, le Comité national pour la libération des détenus d’opinion (CNLD) a indiqué, dans un statut sur Facebook, que Salah Eddine Abdelali, un militant de Laghouat, a été arrêté sur son lieu de travail. Le CNLD évoque également le limogeage, à Oran, de Boudeham Sid-Ahmed, démis de ses fonctions pour avoir dénoncé la corruption, ajoute le CNLD.

Les arrestations ont ciblé au départ les porteurs du drapeau berbère. Elles ont décuplé au début de la campagne électorale des présidentielles. La Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme (LADDH) a recensé près de 1 000 interpellations dans le sillage de la campagne électorale, mais que la grande majorité a été relâchée au cours de la même journée.

Selon des avocats, une trentaine de placements en détention préventive, contre les manifestants anti-élection présidentielle ont été prononcées. Ces derniers sont généralement interpellés devant les lieux où les candidats à la magistrature suprême devaient animer des meetings. Des avocats, membres du Collectif de défense des détenus d’opinion, ont dénoncé des arrestations et mesures juridiques arbitraires prononcées à l’égard des

« hirakistes » pour des faits qui ne constituent « aucun délit ». Les robes noires qualifient les détenus du Hirak « d’otages » entre les mains du système ».

Les mis en cause sont poursuivis entre autres pour « atteinte à l’unité nationale, incitation à l’attroupement, attroupement, incitation à la violence, atteinte à la sécurité de l’Etat, ou démoralisation des troupes de l’Armée en temps de paix ».

