Les habitants de Bougous, une des communes enclavées de la wilaya d’El Tarf, se plaignent continuellement de leurs conditions de vie. Ces dernières se dégradent chaque jour à cause de l’absence de suivi par ceux qui sont censés gérer leur quotidien. Ces ruraux affrontent avec courage le froid d’un hiver qui s’annonce rigoureux.

Plusieurs nous ont assuré il y a quelques jours que la seule piste qui mène vers leur douar Aïn Kebir est devenue presque impraticable car elle n’est pas bitumée et donc truffée de nids-de-poule et de trous gênants qui ont esquinté les véhicules privés des quelques nantis de ce douar, déconnecté du reste du monde. La situation ne diffère en rien pour les ruraux de Nza Beldi, Mexa et Mejouba, à plus d’une dizaine de kilomètres du chef communal. Ecoliers, lycéens, collégiens sont contraints durant toute l’année scolaire à se lever dès 5H pour rejoindre leurs établissements. En ce lieu enclavé, les citoyens ne bénéficient ni du gaz naturel ni du gaz butane ni de réseau de canalisation d’eau potable bien que l’un des barrages, dont a bénéficié la commune, se trouve à quelques encablures de leurs chaumières. Les dires se confirment, la situation est telle que nous l’ont décrite des citoyens de ces localités rencontrés à El Kala, ville balnéaire. Ils insistent pour l’inscription d’un projet de réhabilitation de cette route avec pose de bitume pour mettre un terme à l’isolement de leur localité. «Les femmes qui accouchent sont des fois transportées dans des conditions intenables dans des camionnettes jusqu’au premier centre de santé pour être évacuées vers l’EPH d’El Tarf ou El Kala. Un autre d’ajouter tristement que son hameau n’est même pas équipé de poteaux électriques et n’est pas doté de transport étatique pour la simple raison que les élus n’ont jamais eu cette idée. Plusieurs investisseurs dans le transport privé évitent d’emprunter ces routes dégradées. « Pour se déplacer vers le chef-lieu de la commune, c’est un calvaire quotidien pour des centaines de ruraux et plus particulièrement pour les écoliers qui font cette longue distance à pied pour rejoindre le lycée et les deux CEM », nous apprennent nos interlocuteurs. «Même les étudiants de notre village ne sont pas pris en charge au niveau des résidences universitaires du chef-lieu, ils n’ont ni transport ni résidence, et doivent donc faire la navette quotidiennement entre le village et le chef-lieu communal pour espérer décrocher une place dans les transports privés», se désole Walid, un jeune habitant du chef-lieu Bougous. Cela fait des années que la chaussée donnant sur le branchement a perdu son asphalte en plusieurs endroits ainsi que les autres semblants de chemins donnant sur les autres douars des communes enclavées et un ex-village agricole est abandonné à son triste sort depuis belle lurette. Les élus locaux ne semblent plus se soucier des ruraux qui habitent à Rihane, Nza Beldi ou Mexna dont la population vit toute l’année le calvaire des déplacements à cause d’une route cabossée à plusieurs endroits. Les promesses faites pour ce petit village, niché près du mont El Ghoura, n’ont jamais été concrétisées ni par les élus qui promettent monts et merveilles lors des campagnes électorales ni par les walis successifs qui promettent mais ne font rien. « On attend, on espère encore », nous renseigne un jeune, chômeur depuis des années. La dégradation des voies de communication ajoutée à l’absence de projets accentuent le mécontentement et font que les jeunes sont désespérés. La commune manque de la moindre des commodités d’une vie décente. « Même les enseignants refusent de venir enseigner dans notre école primaire, dans le nouveau lycée qui se dégrade et les CEM». Par ailleurs, les villageois de la localité de Bougous, région frontalière avec la Tunisie, distante du chef-lieu de wilaya El Tarf de 24 km, ont réclamé maintes fois le raccordement de leurs foyers aux réseaux de gaz naturel et d’eau potable. Aussi, ils souhaitent que les autorités locales se penchent sérieusement pour renforcer le centre de santé qui vient souvent au secours de la population. n