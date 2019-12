Dans le cadre de l’instruction des affaires liées à la corruption, le magistrat instructeur du tribunal de Sidi-M’hamed a eu à entendre, hier, plusieurs hauts responsables. Il s’agit entre autres de l’ancien Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) Hamel Abdelghani, du secrétaire général du Front de libération nationale (FLN) Mohamed Djemai et de son prédécesseur Djamel Oud Abbès, du sénateur du tiers présidentiel Saïd Barkat et de l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia. Ces auditions interviennent dans l’instruction d’un certain nombre d’affaires avant la programmation de procès publics. C’est ainsi que El Hamel a été entendu hier, selon nos sources, par le magistrat instructeur du tribunal dans le cadre de l’instruction des affaires liées à des détournements de foncier et d’enrichissements illicites présumés. Si pour l’heure rien n’a filtré à propos du contenu des échanges entre le juge et l’ancien DGSN, il convient de rappeler que l’ancien patron de la police avait été, lui aussi, placé en détention provisoire en avril dernier pour « activités illégales, trafic d’influence, détournement de foncier et mauvaise utilisation de la fonction ». De même qu’il a été question du placement de ses quatre enfants en détention provisoire par le juge d’instruction du tribunal de Sidi-M’hamed, en juillet dernier, pour des faits à caractère pénal. Djemai a aussi été entendu par le magistrat pour menaces et destruction de documents officiels », a-t-on appris de sources proches de l’affaire. C’est en septembre dernier, pour rappel, que le juge d’instruction près le Tribunal de Sidi M’hamed avait ordonné le placement du député FLN de Tébessa et secrétaire général du FLN en détention préventive. Le placement de ce dernier en détention n’a été possible qu’après la levée de son immunité parlementaire. Deux anciens ministres de la Solidarité nationale et sénateurs du tiers présidentiel ont également été interrogés, hier par le magistrat, Ould Abbès et Barkat. Incarcéré depuis près de huit mois à la prison d’El Harrach, Ould Abbès a été le premier à être inquiété par la justice depuis le renoncement au 5e mandat et la naissance du mouvement de contestation baptisé « le Hirak ». Ould Abbès est en effet poursuivi entre autres pour «dilapidation de deniers publics» et «conclusion d’un marché en violation de la loi en vigueur ». Aussi, selon un de ses avocats, Farouk Ksentini, l’ancien ministre et secrétaire général du FLN est accusé d’avoir détourné entre 500 et 560 milliards, montant des autobus devant être mis à la disposition pour le transport scolaire. Le second chef d’inculpation porte sur le «détournement de 1 200 ordinateurs, don de l’Etat, devant être distribués à des associations». Il est aussi accusé d’avoir «détourné des tentes, environ une cinquantaine, devant servir à un rassemblement de scouts dans la wilaya de Boumerdès».

Pour rappel, son fils Mehdi a été incarcéré à la prison de Koléa, quelques semaines auparavant, pour des faits que la justice qualifie de crimes. Son autre fils, El Wafi, est en fuite depuis plusieurs mois alors qu’il fait l’objet d’un mandat d’arrêt. De son côté, Ouyahia a également été entendu par le juge instructeur mais, dimanche dernier, selon nos sources, dans une affaire en rapport avec l’octroi d’avantages à l’homme d’affaire Tahkout. Il faut savoir qu’au terme de ces auditions par le juge instructeur, les différents accusés devront bénéficier de procès publics dont la date sera fixée ultérieurement.<

Articles similaires