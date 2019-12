S’inscrivant dans les objectifs d’amélioration des conditions de vie, les autorités ont décidé récemment de raccorder au réseau de gaz naturel plus de six foyers. Cette opération, a-t-on relevé, s’est effectuée au niveau de la commune du chef-lieu en deux étapes. La première a concerné une centaine de foyers de la cité Guergour 3. Cette opération, grâce aux efforts déployés par la direction de la Sonelgaz et la société réalisatrice, a concerné le passée, au début de la semaine écoulée, de 100 familles uniquement, lors d’une importante cérémonie, qui s’est déroulée en présence des autorités locales. La seconde concerne plus de 500 autres familles dont le projet en question est en cours de réalisation. Les autorités ont sommé la société réalisatrice de renforcer les chantiers afin de faire bénéficier ces familles du gaz naturel au premier trimestre de l’année 2020. Par ailleurs, on apprend que 30 foyers seront raccordés au réseau électrique. Notons que les deux cités El Guergour sont administrativement rattachées à la commune d’El Tarf. Les élus de cette dernière ont déployé des efforts au dernier trimestre de l’année en cours en plus du raccordement aux réseaux électrique et de gaz naturel, les chaussées, qui étaient dans un état laissant à désirer, ont été retapées. Il existe une troisième cité, Guergour 1, qui souffre le calvaire à cause de la présence de l’amiante. Plus de 200 foyers ont été réalisés afin de loger, en 1985, les cadres affectés à cette nouvelle wilaya El Tarf, venant plus particulièrement de la wilaya d’Annaba. Depuis, en dépit des réclamations faites par les occupants aucune solution n’a été trouvée et ce sont les jeunes bambins qui subissent les conséquences des fautes de responsables qui n’ont jamais été à la hauteur de la mission dont ils ont été investis. L’entretien des chaussées a polarisé l’intention des élus de la commune de Zitouna, 15 kilomètres du chef-lieu de wilaya. En effet, une chaussée de 1,5 km sera bitumée ainsi que la réfection de tous les trottoirs de cette commune.

