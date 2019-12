Le taux du chômage a enregistré une hausse «relative» dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj en 2019 atteignant 8,15 % contre 7, 34 et 7, 42 % au cours des dernières années, a-t-on appris, dimanche, du directeur local de l’emploi.

«La conjoncture économique que traverse le pays, en particulier dans cette wilaya, considérée comme un pôle économique, où l’emploi dépend principalement des entités économiques des zones industrielles, est à l’origine de cette hausse du taux de chômage», a précisé à l’APS Mohamed- Salah Sakeri.

Il a déclaré que les indices relèvent que la situation devra changer «incessamment» à la faveur la concrétisation de plusieurs projets d’investissement accordés, soulignant que «le nombre d’entreprises créées au cours de l’année 2019, a atteint 354 sociétés dont 150 entreront en service en 2020». Le même responsable a affirmé que ces entreprises, une fois opérationnelles devront offrir 7.805 postes de travail permanents. S’agissant de la titularisation des jeunes recrutés dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), M. Sakeri a précisé que près de 7.092 jeunes sont concernés par cette démarche, faisant savoir que la situation de 3.714 jeunes cumulant huit ans d’exercice jusqu’au 31 octobre sera régularisée «avant la fin de l’année en cours». Ces jeunes seront régularisés dans des postes de travail en adéquation avec leurs diplômes et spécialités et en fonction des besoins exprimés par les différents services et administrations, a-t-on conclu.

Articles similaires