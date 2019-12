Huit personnes d’une même famille ont été intoxiquées au monoxyde de carbone, dimanche matin, dans leur habitation dans le quartier populaire d’El Madagh, dans la commune de Berriane, à 45 km au nord du chef-lieu de wilaya, Ghardaïa. Cette famille a été sauvée in extremis grâce à la présence d’esprit d’un de leurs voisins qui avait senti l’odeur du gaz, mais surtout alerté par l’absence de la petite camarade d’école de sa fille, qui avait l’habitude d’y aller ensemble. Tambourinant d’abord sur la porte d’entrée pendant plusieurs minutes, il a aussitôt appelé la Protection civile sur son téléphone portable les informant de l’émanation d’une odeur de gaz de la maison de ses voisins. Rapidement arrivés sur les lieux, les éléments de la Protection civile sont parvenus à s’engouffrer dans la maison par une fenêtre qu’ils ont réussi à entre-ouvrir et ont, effectivement, découvert le père (40 ans), la mère (34 ans) et les six enfants entre 3 mois et 15 ans, inanimés. Ils ont reçu les premiers soins sur place avant d’être évacués vers la polyclinique de Berriane où ils ont été pris en charge. Leurs vies n’étant plus en danger, ils doivent une fière chandelle à leur voisin qui n’a pas hésité à appeler les secours dès qu’il a compris qu’il y avait danger. Selon les premières constatations, cette famille aurait été intoxiquée à la suite de l’inhalation du monoxyde de carbone provenant d’un chauffe-bain défectueux. Cet accident, heureusement n’ayant pas fait de victimes, interpelle toutes les parties concernées pour prévenir ces accidents domestiques qui prolifèrent en période hivernale à cause du mauvais fonctionnement des appareils de chauffage à gaz et des chauffe-bains. Un appel pressant est lancé aux familles aux fins de faire appel à des professionnels pour l’installation et la vérification de ces équipements pour éviter un drame car la majorité des cas d’asphyxie et de décès sont imputés à ce gaz inodore, invisible, mais mortel, ce tueur silencieux, qui décime parfois des familles entières. O. Y.

