Dans le registre des ex-participants au scrutin présidentiel du 12 décembre dernier et candidats à la retraite politique, il n’y a pas que le leader de Talaie El Hourriyet, Ali Benflis. Le chef du mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, a lui aussi fait part de son désir de ne plus diriger son parti et a déclaré remettre son mandat en jeu à l’occasion de la prochaine échéance organique, prévue par sa formation politique. Mais si l’affaire semble réglée pour l’ancien chef du gouvernement,

M. Benflis, le suspense plane encore sur l’avenir de celui qui est arrivé deuxième des résultats de l’élection présidentielle. Partira, partira pas ? Pour le vice-président du parti Abdeslam Grimes, M. Bengrina ne devrait pas partir et « il y aura même des meetings qu’il va présider prochainement ».

« La base n’acceptera pas sa demande de départ en raison du score qu’il a réalisé, nous sommes aujourd’hui la deuxième force politique », a affirmé ce responsable, qui n’exclut cependant pas un retrait de l’ex-candidat de la direction du parti mais pour « rester à son service ». « Vendredi prochain, nous allons avoir une session extraordinaire du conseil consultatif au cours de laquelle il y aura une évaluation précise de la participation de notre mouvement à l’élection présidentielle. C’est sur cette base qu’on aura à discuter des affaires internes et à nous projeter sur l’avenir », ajoute M. Grimes. « Il s’agira de rendre hommage à notre président et à son parcours courageux et exemplaire durant la campagne, il s’agira également de l’écouter et de le convaincre à ne pas quitter la direction du mouvement », poursuit ce responsable dont l’avis est partagé par un membre du majliss choura. S’exprimant sous le sceau de l’anonymat, ce cadre du parti demeure persuadé que

M. Bengrina « sera à l’écoute de tous et qu’il ne partira pas » de la tête d’El Bina. « Son maintien me paraît être une évidence », souligne-t-il. « Dans le cas où il est décidé de lâcher les rênes, il continuera d’occuper des responsabilités », a-t-il encore dit laissant entendre qu’en cas d’alternance elle sera incarnée par le « dauphin » Ahmed Dane, numéro 2 du parti et ancien directeur de campagne.

En dehors du mouvement El Bina, toutefois, on estime que Abdelkader Bengrina « pourrait revenir au gouvernement » et « occuper un poste de ministre ». C’est en tout cas l’avis de Abdelhafid Baghdadi, cadre dirigeant au sein d’Ennahda, qui «n’éloigne pas la possibilité que le nouveau président Abdemadjid Tebboune le sollicite dans le cadre d’un gouvernement de coalition qui regroupera les partis qui se sont engagés dans l’élection présidentielle et qui n’étaient pas au pouvoir durant le règne du président démissionnaire Abdelaziz Bouteflika ». Il ajoute que si

M. Bengrina quitte la direction de son parti, « il aura les mains libres d’accepter une éventuelle proposition » de poste ministériel.

