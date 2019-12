Récupérer l’argent transféré illicitement vers l’étranger par des hommes d’affaires et d’ex-hauts responsables de l’Etat figure parmi l’une des questions cruciales sur lesquelles est attendu le nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Cela d’autant que le pays est dans une situation économique qu’il avait qualifiée, à la veille de sa campagne électorale, de «presque catastrophique» au vu de nombreux facteurs ayant prévalu ces derniers mois, voire ces dernières années.

C’est dire que le pays a tant besoin de cet argent sorti illégalement hors de ses frontières pour le placer dans des pays étrangers ou dans des paradis fiscaux, de telle sorte à ce qu’il soit hors d’atteinte de l’Etat algérien et, par conséquent, du peuple algérien à qui il appartient.

M. Tebboune est attendu sur ce sujet car, lors de sa campagne électorale, il avait déclaré, à maintes reprises, qu’il savait comment procéder pour que l’Algérie et les Algériens puissent récupérer les fonds transférés illicitement, tout en s’abstenant de révéler quelle était la méthode qu’il comptait utiliser afin qu’il ne soit pas contré dans sa démarche, avait-il expliqué.

Les experts en droit des affaires qui se sont exprimés sur la question estiment que le rapatriement de cet argent est une opération périlleuse, en raison de la complexité des procédures, pour ne pas dire de la rude bataille juridique devant être entreprise. Une opération très complexe et pouvant durer des années qu’ils ont évaluées à approximativement cinq ans. Pourtant, à la fin de la bataille juridique, il est probable que l’Algérie ne puisse pas récupérer la totalité des fonds transférés de façon illégale, mais seulement une partie, ont-ils averti.

Afin que l’Algérie puisse jouir de ces fonds qui se trouvent hors de ses frontières, il faut que soient d’abord réunies deux conditions. La première est qu’il y ait une réelle volonté politique, ce qui, de toute évidence, ne saurait être remis en cause actuellement, d’autant que ce thème a été évoqué à maintes reprises par le nouveau président dans ses discours électoraux. La seconde condition est que l’Algérie dispose des moyens juridiques avec les pays dans lesquels l’argent a été placé illicitement.



50 à 60 milliards de dollars à récupérer

Le plus important maintenant, c’est d’agir dans les plus brefs délais sur ce sujet crucial, car l’enjeu est de taille : 50 à 60 milliards de dollars ont été transférés illicitement du territoire algérien vers l’étranger, selon les dernières estimations annoncées par des spécialistes en droit des affaires. Un montant qui, selon toute vraisemblance, serait une véritable bouée de sauvetage pour l’Algérie en ces temps de crise économique mondiale qui touche de nombreux pays, parmi les plus développés et sur tous les continents.

Les pays dans lesquels il y a eu transfert illicite de l’argent de l’Algérie sont situés essentiellement en Europe, les Etats-Unis et on parle, surtout, de paradis fiscaux dans les pays arabes du Golfe. «Ce qui est important, c’est que les autorités algériennes doivent agir vite de manière à ne pas permettre à ceux qui ont transféré illicitement des fonds de les placer, par exemple, dans des paradis fiscaux qui, par définition, sont des Etats qui ne coopèrent pas en matière de lutte contre le crime transnational organisée et la lutte contre la corruption. On ne doit pas perdre de temps, car c’est comme un créancier qui doit récupérer sa dette : plus il agit vite, plus il a de la chance de la récupérer car son débiteur peut organiser son insolvabilité», ont encore averti les experts en la matière.

Il s’agit donc maintenant de définir une stratégie destinée à convaincre les Etats étrangers et les autorités judiciaires qui y relèvent de bien vouloir coopérer avec l’Algérie afin que l’ensemble de ses avoirs détournés puissent être restitués au Trésor public algérien.

En matière juridique, l’Algérie dispose de l’arsenal lui permettant d’engager des actions à l’étranger pour geler puis récupérer les avoirs illicitement transférés à l’étranger depuis le territoire algérien. Parmi les textes les plus importants ratifiés par notre pays pour le rapatriement des fonds détournés, on cite les deux principales conventions des Nations unies, la première concernant le crime organisé transnational (ratifiée en 2002) et la seconde la lutte contre la corruption (ratifiée en 2006), ainsi que l’accord signé avec l’Union européenne.

Les textes de loi algériens relatifs à la lutte contre la corruption dans la partie ayant trait à la coopération internationale et le recouvrement d’avoirs comporte plusieurs aspects, à savoir «entraide judiciaire entre les pays, relations avec les banques et les institutions financières, communication d’informations, mesures pour le recouvrement direct de biens, gel et saisie, demande de coopération internationale aux fins de confiscation, exécution des décisions et confiscation, disposition de biens confisqués».

Il faut, par ailleurs, savoir que certains pays ont des législations trop protectrices du secret bancaire et trop contraignantes en matière de procédures. Mais la vraie difficulté réside dans la récupération des avoirs dissimulés dans les paradis fiscaux et non dans les pays qui pratiquent le secret bancaire, de l’avis des experts.

Au vu de ces données, il apparaît que la volonté politique existe et que les lois et conventions avec les pays étrangers pour rapatrier l’argent transféré illégalement à l’étranger existent. Reste à savoir quelle sera le degré de coopération des pays étrangers avec l’Algérie en la matière en ces temps de crise économique mondiale.<