Le parti de la majorité actuelle, le Front de libération nationale (FLN), est sorti très fragilisé de la dernière élection présidentielle. Le FLN a curieusement appelé à soutenir le candidat du RND, Azzedine Mihoubi. Les deux partis de la majorité ont pour la première fois complètement raté leur pari. Face à cette situation, la victoire, jeudi, d’Abdelmadjid Tebboune ne lui donne pas les coudées franches pour avancer sur certains projets, dont la validation dépend d’une bonne majorité au Parlement. A court terme, la première conséquence de la victoire d’Abdelmadjid Tebboune est d’ouvrir la voie, soit à des législatives anticipées pour pouvoir quêter une majorité au sein du Parlement, soit à des négociations avec le FLN et le RND. Mais cette tentation de recomposer l’alliance présidentielle ne sera pas sans conséquences sur l’image du nouveau président, qui n’a cessé de marteler son désir de changement.

La deuxième conséquence est d’ouvrir aux deux partis de la majorité, grands perdants de l’élection du 12 décembre, des perspectives nouvelles avec, probablement, l’arrivée de nouvelles têtes aux commandes du FLN et du RND. L’heureux vainqueur du dernier scrutin a laissé entendre en tout cas que la loi électorale fera objet d’une nouvelle révision, sans pour autant souffler mot sur l’objectif de cette énième refonte. Techniquement, les nouvelles wilayas, décidées lors du dernier Conseil des ministres présidé par le chef de l’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah, doivent être représentées au niveau du Parlement. En revanche, au plan politique, le nouveau chef de l’Etat, issu des dernières joutes électorales, doit disposer de sa propre majorité au sein des deux chambres du Parlement. D’où l’annonce d’une nouvelle modification de la loi électorale qui permettrait au président élu de s’offrir une majorité qui devrait lui donner les coudées franches pour faire aboutir son projet politique, dont les grands axes portent sur la révision de la Constitution et le lancement d’un dialogue avec le Hirak. Le Rassemblement national démocratique (RND) fait face d’ores et déjà à un vent de fronde qui pourrait aboutir à la mise à l’écart d’Azzedine Mihoubi et l’arrivée de jeunes militants à la tête du parti. De même, le FLN, qui fait face à des luttes intestines depuis maintenant plusieurs mois, pourrait basculer dans le renouvellement de ses instances dirigeantes pour faciliter la reconstruction des passerelles avec le chef de l’Etat. Cela devrait être plus facile que de chercher une majorité au moyen d’une élection législative anticipée. Le risque est qu’un soutien du FLN et du RND avec les instances dirigeantes actuelles ne peut être qu’un appui encombrant. Même Karim Younès, président du panel de dialogue, avait opté pour l’exclusion du FLN et du RND ainsi que de l’ensemble des partis ayant apporté leur soutien au cinquième mandat du président déchu, d’une quelconque décision autour des mécanismes de sortie de crise. « J’ai été élu par le peuple et les organisations de la société civile », avait indiqué le président élu, lors de sa première conférence de presse post-scrutin, en réponse à une question sur le soutien apporté par son parti, le FLN en l’occurrence, dont il est militant et membre du comité central, au candidat du RND, Azzedine Mihoubi. Sa réponse sonnait comme un reproche amer fait aux dirigeants actuels du FLN, mettant le parti dans une inconfortable situation.

Les choses doivent s’accélérer tant au sein du FLN qu’au niveau du RND et un vent de fronde souffle d’ores et déjà sur les instances dirigeantes actuelles. Une chose est sûre, le président élu doit s’offrir une majorité au sein du Parlement ainsi qu’au sein des autres assemblées. Et, pour y parvenir, il doit passer soit par des élections anticipées soit par des conciliabules avec de nouvelles instances au sein du FLN et du RND. La recomposition de l’alliance présidentielle pourrait, en revanche, lui valoir un sérieux casse-tête politique, étant donné que l’ensemble des responsables des partis de l’alliance croupissent actuellement en prison pour des affaires de corruption.<

