Après l’annonce officielle hier par le Conseil Constitutionnel des résultats du scrutin présidentiel du 12 décembre, c’est jeudi prochain que le président de la République élu avec un suffrage de 58,13 % prêtera serment et entrera en fonction.

Par Lyes Sakhi et Leïla Zaimi

Ce sera, pour lui, une mise à l’épreuve au sens le plus lourd du terme dans la mesure où il héritera, rappellent les observateurs, d’une Algérie en crise à tous les étages de ses activités : à commencer par celles qui concernent sa santé financière et son économie. Mais dont la dynamique politique n’a jamais été aussi vigoureuse. En particulier depuis l’émergence sur la scène nationale en février dernier du mouvement populaire pour le changement, le Hirak, et ses revendications d’un pays démocratique et rendu aux logiques et aux normes d’un Etat de droit aux institutions crédibles.

Cette situation fera du début de mandat du nouveau chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, une séquence politique à part, jamais observée auparavant où la contestation d’une élection ne se limite plus à des

candidats et des courants d’opposition – comme il s’est agi par exemple pour l’ancien président déchu en 1999 déjà puis en 2009 et 2014 (sa victoire à l’élection de 2004 était indiscutablement plus nette en raison de l’espoir qu’il avait suscité aux premières années de son règne). Mais à la société dans une proportion extrêmement importante si l’on se réfère aux résultats du scrutin du 12 décembre, majoritaire si l’on se réfère à la rue au sens politique du terme et au théâtre (toujours au sens politique) d’opposition qu’elle a réussi à imposer avec une régularité et une endurance autant inédite que pacifique.

En clair, le nouveau président de la République n’a pas en face de lui des appareils et des courants politiques qui peuvent être convaincus et séduits par un jeu classique de distribution des rôles et des responsabilités dans les différents lieux de pouvoir de la République algérienne, ceux du Parlement et du gouvernement par exemple. Devant lui, il a une opinion ! Et dont la colère déborde aujourd’hui toutes les configurations et scénarios qu’on aligne d’ordinaire à l’élection d’un nouveau chef de l’Etat : les choix qu’il aura à faire pour sa future équipe exécutive seront sans doute importants pour le succès de son programme d’action, peut-être décisifs pour ce qui concerne les portefeuilles d’urgence, ceux des affaires économiques en l’occurrence. Leur succès restera lié à la relation qu’il aura avec cette opinion et le peuple qui l’exprime dans des proportions encore une fois importantes, pour ne pas dire majoritaires et courroucer les partisans du président Tebboune.

Dialogue, l’engagement du président et l’épreuve du terrain

Il dépendra de la qualité de « la main » qu’il a déclaré tendre lors de sa conférence de presse qui a suivi sa victoire pour la magistrature suprême. « Après l’élection du 12/12, les revendications de la rue n’ont pas changé et continue de demander des changements profonds pour une démocratie réelle, l’indépendance de la justice, la garantie des libertés individuelles et collectives », rappellera à ce sujet l’universitaire et expert Mabrouk Laib, membre actif du collectif « Nabni » dont la contribution au débat sur les moyens de changer le pays s’est illustrée récemment par une série de propositions de réforme politico-institutionnelles qui devraient être suivies par d’autres. Invité à se prononcer sur un scénario possible à court terme, M. Laib dira que les « paramètres sont complexes et il n’est pas facile de se projeter sur les jours à venir. Si vous voulez mon sentiment, je dirai que l’indignation est tellement forte depuis février dernier qu’elle devrait continuer. Les citoyens sont toujours déterminés et toujours attachés au changement ». Le président Tebboune manque-t-il de légitimité ? Pour ce membre dirigeant de Nabni, « il y a une nouvelle donne politique » sur le terrain et ne pas en tenir compte serait autre chose que de la rationalité et du pragmatisme. Désormais, cette rationalité est de s’intéresser à la feuille de route du nouveau locataire d’El Mouradia. «Il ne s’agit pas de légitimité, la question n’est plus là dès lors que M. Tebboune est officiellement président. Maintenant, il faut s’intéresser plutôt aux arguments qu’il aura à avancer et aux actions qu’il aura à entreprendre. Le nouveau président a fait savoir qu’il est pour le dialogue. Il faut le suivre dans cette logique et voir quel contenu il va donner à sa déclaration de main tendue. » Dans l’esprit du collectif Nabni, le « dialogue c’est de n’exclure aucune partie et montrer qu’on a bien reçu le message du Hirak pour une refondation des institutions et du système de gouvernance dans le pays». Selon Mabrouk Laib qui n’est pas hostile à l’idée que le Hirak se dote de représentants, «l’ouverture médiatique est plus que nécessaire avant d’entamer toute initiative.

Les citoyens doivent se voir à travers leurs médias. Ils doivent entendre leur voix». De plus, «il faut qu’il y ait de vrais et d’authentiques représentants. Ce n’est pas aux autorités publiques de désigner les gens avec lesquels il va dialoguer, sinon personne ne suivra». Sur les divergences qui peuvent surgir, M. Laib estime «que la normalité est que les divergences apparaissent durant le dialogue. Le défi est de les aplanir pour que ce dialogue aboutisse à un résultat» et permette de remporter le «défi démocratique».