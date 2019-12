Déjà mardi dernier, les étudiants lors d’un débat citoyen improvisé, avaient prédit la facétie électorale, la riposte citoyenne du Hirak et s’inscrivaient d’ores et déjà dans l’après-scrutin. A l’ordre du jour : maintien de la pression du Hirak et auto-organisation.

Quelle ambiance en cette matinée du 43e Hirak des étudiants à la place des Martyrs ? On le saura très vite dès les premières heures de ce mardi qui, selon toute vraisemblance et pour ne pas entacher le règne naissant de Tebboune de quelques actes répressifs regrettables, ne verra certainement pas de brutalités policières même si la marche sera sous grande et haute surveillance. Voilà pour le bon sens. Sans les impondérables.

Après cinq jours de marches et de manifestations, le répit que s’est imposé le Hirak trois jours durant semble logique. Se reposer, reprendre des forces et faire le point sur la situation au moment où des informations tous azimuts parcourent la toile et les esprits sur une nécessaire reconfiguration du Hirak, désormais objet de toutes les convoitises, que d’aucuns « préparent » déjà à d’éventuelles tractations avec un président qui a promis de tendre la main… Celle qui quémande, qui prend ou celle de l’entraide et du dialogue ?

Quoi qu’il en soit, dans leur grande majorité, les étudiants réfutent l’idée même d’un dialogue avec la « nouvelle mouture du système recyclé de Bouteflika ». « Nous refusions hier ce simulacre électoral, nous refuserons aujourd’hui, le résultat qui en découle, assène Aïssam, nous continuerons la contestation et la seule négociation possible reste celle du départ de ce système ! »

Cela n’empêche pas que depuis vendredi, des tractations, les unes secrètes, les autres un peu moins, ont lieu. Les unes voulant doter le Hirak d’une organisation directoriale, les autres proposant des « parrains » au Hirak pour l’orienter, telle cette initiative des sept personnalités proposée au sein de la mouvance estudiantine aux fins d’« instruire » (irchad) le Hirak. Ni plus ni moins.

La tentation est grande pour de nombreux cercles occultes qui, n’arrivant pas à mater le Hirak, tentent, profitant de ce besoin impérieux d’auto-organisation, de l’amener vers une structuration sclérosante et des choix qui ne sont pas les siens. Les étudiants sont la communauté la plus adaptée à l’auto-organisation de par la nature même de sa structure socio-pédagogique et de son niveau de conscience. Paradoxalement, elle reste quelque peu vulnérable aux influences de certains cercles « savants » pseudo-protecteurs, qui usent et abusent de l’argument d’autorité. Autant certains enseignants universitaires sont de précieux soutiens du Hirak, autant d’autres, se révèlent être ses pires fossoyeurs sous des airs d’alliés et de mentors.



Hirak, étudiants : le sursaut, le renouveau

« C’est maintenant que commence notre véritable combat ! » La phrase n’est pas d’un enseignant émérite, ni celle d’un étudiant intello-révolutionnaire, mais celle d’un vieux militant, ancien ouvrier-câblier à la retraite. Ammi Rabah. Elle traduit l’énergie colossale que devra mettre en branle le Hirak pour atteindre ses objectifs. Départ du système et mise en place d’un processus de transition. Les manifestations grandioses des jeudi et vendredi derniers ont clairement ouvert la voie à un sursaut, au « Hirak du renouveau », celui du front du refus de ce « hold-up électoral ». Celui de la continuité de la lutte contre le système de Bouteflika. Sans Bouteflika. Un système par procuration.

Au sein de la communauté estudiantine, entre séduction, infiltration et dissension, les batailles à venir seront rudes. Comme celles du passé. L’esprit des aînés y est, même sans passage de témoin. Sans legs exploitable dans l’immédiat.

Et pourtant, dans élan temporel inattendu, par le fait d’une lubie de l’Histoire, les étudiants cuvée 2019, ont cumulé un capital expérience/conscience, une «praxis» inégalée jusqu’ici Aujourd’hui, il est plus qu’urgent d’en canaliser l’énergie à bon escient. Et beaucoup d’étudiants en sont largement convaincus. La marche de ce mardi en sera la preuve. Ou pas.

Organiser les étudiants, c’est doter le Hirak d’un puissant porte-voix et d’une conscience sociale élaborée. Voire révolutionnaire. C’est un Hirak version mai 68. Sans les pavés. Avec le sourire.<