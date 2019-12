Ces dernières semaines, Zinedine Zidane ne prenait aucune pincette au moment d’évoquer Kylian Mbappé, n’hésitant pas à dire tout le bien qu’il pensait de l’international français. Mais récemment l’entraîneur du Real Madrid s’est montré bien plus mesuré. Interrogé sur les récentes frictions entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel, qui a décidé de remplacer le natif de Bondy lors des dernières rencontres du PSG en Ligue 1, face à Nantes puis Montpellier, Zinedine Zidane n’a pas voulu se mêler des histoires du club de la capitale : « C’est un joueur du PSG et je ne vais pas commenter ce qui se passe là-bas alors que je suis ici. Cela serait un manque de respect. Tout le monde sait que je le connais bien, mais je dois respecter les choses », a-t-il avoué.

Il ne veut plus faire de vagues avec Mbappé

Et comme l’explique AS, la sortie de Zinedine Zidane serait parfaitement calculée. En effet, le Real Madrid aurait eu conscience que les dernières déclarations de l’entraîneur français concernant Kylian Mbappé ont été mal accueillies au sein du PSG. Zidane et Pérez savent que l’unique espoir de récupérer la pépite française l’été prochain serait de ne pas braquer les dirigeants du PSG, et auraient donc décidé de se montrer discrets. Reste à voir si cette stratégie sera payante.

Le Parisien veut le même salaire que Neymar

Ce n’est un secret pour personne, le natif de Bondy attise les convoitises de l’Europe entière. Pour conserver l’étoile montante du football, le PSG vient de lui proposer de doubler son salaire (de 13 à 26 millions d’euros par saison). Une proposition insuffisante pour le numéro 7 parisien. Pour conserver Mbappé, le PSG devra faire un immense effort financier. Si Mbappé refuse de doubler son salaire, Neymar n’y est pas étranger. Le Brésilien perçoit 36 millions d’euros par saison et est bien sûr le joueur le mieux rémunéré de l’effectif. Une situation qui ne plaît pas à son compère d’attaque, qui prétend lui aussi à une place de numéro 1… Pour voir le champion du monde s’inscrire dans la durée au PSG, il faudra s’aligner (au minimum) sur la grille salariale de Neymar. Le prix à payer pour conserver un futur prétendant au ballon d’or…

Jürgen Klopp ne veut pas jouer plus de matches de C1

En réponse à un article de presse disant que les grands clubs anglais étaient favorables à jouer plus de matches de C1, le manager de Liverpool a démenti. En marge du succès de Liverpool contre Watford (2-0) samedi après-midi, Jürgen Klopp a été interrogé sur une information de médias anglais disant que les six plus grands clubs anglais étaient favorables à disputer plus de rencontres de Ligue des champions à l’avenir. Dans son style direct, le manager de Liverpool a fermement démenti : « Aujourd’hui, j’ai lu que les meilleurs clubs veulent plus de matches en Ligue des champions. Je ne suis pas impliqué dans ces plans. Ce sont des conneries absolues », a balayé le vainqueur de la Ligue des champions 2019. Sous l’impulsion des dirigeants de l’ECA (Association européenne des clubs) et des grands d’Europe, un projet de réforme de la C1 (avec 4 groupes de 8 équipes et 24 équipes sur 32 automatiquement reconduites d’une saison sur l’autre à partir de 2024) avait été mis en sourdine il y a quelques semaines après l’opposition de la majorité des clubs.

Articles similaires