Dès son intronisation, le président élu Abdelmadjid Tebboune sera irrémédiablement confronté à la question de la crise politique, qui bloque le pays depuis près d’une année, le maintenant dans une tension permanente.

Durant ce qu’on pourrait appeler l’état de grâce, il sera surtout attendu sur cette question politique et comment il allait procéder pour la résoudre. Attendu par les Algériens, mais aussi par des partenaires étrangers, qui regardent l’Algérie avec inquiétude. L’option du dialogue reste immanquablement une voie obligatoire, afin de dépasser une situation qui ne pourrait aucunement perdurer sans mettre en péril le pays et son avenir. Reste à savoir les mécanismes qui seront utilisés et les voies entreprises par le pouvoir pour ce faire. Ce dernier, qui vient d’organiser une élection présidentielle dans des conditions presque impossibles, pourrait cependant être tenté par la fermeture.

Ce qui ne saurait être une option vertueuse. Le pays pourrait-il encore se permettre une perpétuation de la tension permanente alors que les conditions du renouveau existent ? Aujourd’hui, le dialogue s’impose comme une voie obligée. Que ce soit à travers des partis politiques de l’opposition, qui devraient assurément revenir sur la scène, aujourd’hui que la question de la présidentielle fait partie du passé, ou bien celui des représentants -à trouver- du Hirak, le dialogue s’impose comme une nécessité. L’annonce par le président élu d’un amendement par voie référendaire de la Constitution annonce déjà l’entame d’un dialogue, qui concernerait les acteurs du champ politique et de la société.

Reste à savoir quelle sera la plateforme qui pourrait réunir des postures particulièrement antagoniques. La reconnaissance du mouvement de contestation populaire, comme l’expression d’un désir irrépressible de changement, serait à l’évidence un bon début. L’année 2020 pourrait alors irrémédiablement constituer le début d’une Algérie nouvelle.