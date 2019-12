A Tizi Ouzou, le Hirak reste vent debout sur ses objectifs et ne semble nullement affecté par les résultats du scrutin de jeudi dernier que tous, ici, s’accordent à qualifier de « non-événement ». « Un coup de force électoral », juge-t-on encore, au terme duquel l’ex-Premier ministre A. Tebboune a été élu Président de la République et dont l’offre de dialogue ne suscite pas, pour l’heure, un accueil enthousiaste. De fait, la mobilisation reste toujours de mise et ce, depuis vendredi dernier, lendemain du scrutin du 12/12/2019, où des milliers de citoyens étaient sortis dans la rue. Hier, dimanche, des manifestants, certes moins nombreux, ont encore investi la rue. Durant ces sorties, ils étaient porteurs de nouveaux slogans et de mots d’ordre protestataires pour illustrer l’étape post-électorale. « La révolution, c’est maintenant ! », clame ce marcheur sur une pancarte. Un message largement partagé par la détermination et la volonté unanime à poursuivre le combat, tout en insistant sur l’esprit « silmiya » pour imposer le changement radical du système réclamé depuis le début du mouvement populaire. Hier, à l’occasion de la marche, qui s’est ébranlée du portail du campus Hasnaoua jusqu’à l’esplanade de l’ex-Hôtel de ville, le rejet du dialogue préconisé par le nouveau Président de la République était sur toutes les lèvres. Des mises en garde ont été adressées à tous ceux qui céderaient à la tentation de répondre à l’invitation à prendre langue avec le nouveau pouvoir soupçonné de velléités de division du Hirak. « Tebboune veut tuer le mouvement », s’insurgent beaucoup d’intervenants devant le parterre de citoyens rassemblés sur l’esplanade de l’ancienne mairie de la ville des Genêts pour apporter leur soutien aux manifestants d’Oran, violemment réprimés, vendredi dernier, par les services de sécurité. A l’occasion de ce rassemblement de solidarité et de dénonciation de la répression des manifestants oranais, qui s’est tenu sous le mot d’ordre « Tizi Ouzou soutient Oran », des voix se sont élevées pour dénoncer des personnes, sans les citer, qui se préparent à prendre part au dialogue politique avec le Hirak qui se profile à l’horizon, beaucoup de militants et d’activistes du mouvement insistent sur l’unité des rangs et l’intensification des actions de protestation pour permettre la poursuite et la pérennité du mouvement révolutionnaire jusqu’à l’aboutissement de ses objectifs. Rappelons que tous les manifestants, une vingtaine, selon une source policière, interpelés durant les émeutes qui ont émaillé le scrutin présidentiel, dans l’après-midi de jeudi dernier à Tizi Ouzou, ont tous été relâchés.n

