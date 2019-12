33 décès ont été enregistrés suite à des accidents de la route dans la wilaya de Tipasa de janvier au 11 décembre, apprend-on auprès de la cellule de communication de la Protection civile.

Selon un bilan de cette dernière, rendu public par les responsables de la cellule de communication, arrêté au 11 décembre, une journée marquée par le décès de trois jeunes, il a été enregistré 2 825 accidents de la route à l’intérieur et à l’extérieur des zones urbaines de la wilaya provoquant le décès de 33 personnes De janvier à ce jour, les éléments de la Protection civile ont effectué 2 825 interventions pour venir en aide à des accidentés qui ont été blessés au cours de 1 821 accidents. Le chiffre concernant les blessés est de 1 827 qui ont été soignés sur place ou pris en charge par les ambulanciers et transférés vers les secteurs sanitaires les plus proches des lieux d’accidents. La veille du scrutin, c’est-à-dire le 11 décembre, il a été déploré le décès de trois personnes dans deux accidents de la circulation distincts survenus à Ahmer El Aïn à Douaouda dans la nuit de mardi à mercredi. Les éléments de la Protection civile ont effectué une première intervention aux environs de 2H du matin, suite à une collision entre une moto et un camion, au lieudit Magtâa Kheira, dans la commune de Douaouda, ayant causé la mort de deux jeunes personnes, âgées d’une trentaine d’années chacun, qui étaient à bord de la moto. Le deuxième accident, survenu également à l’aube de mercredi, a eu lieu sur l’axe de la RN 42 reliant Ahmeur El Aïn (Tipasa) à El Affroun (Blida), où un homme de 43 ans a été percuté par un véhicule. Il faut rappeler que l’hécatombe a commencé dans la wilaya de Tipasa durant l’année 2019, dès le milieu du mois de janvier avec le décès de 7 personnes dans une collusion entre un véhicule de transport de voyageurs (7 places) et un bus de transport universitaire. L’accident a eu lieu vers 06H05 au niveau de la RN 67, près de haouch Bouyahsyene, à proximité de la caserne militaire de Tamlat (Hadjout). Le bus, vide, allait récupérer les étudiants de Menaceur quand il est entré en collision avec un fourgon qui se dirigeait vers Hadjout avec 6 passagers à bord en plus du conducteur qui a effectué un dépassement dangereux. Les 6 occupants du fourgon, dont l’âge varie de 32 ans à 68 ans, ont tous perdu la vie. Il faut signaler, également que la majorité des accidents ont été provoqués ou concernés par des motocyclistes devenus un phénomène accidentogène récurrent vu son utilisation exponentielle et le manque d’expérience et de maîtrise de ce type d’engins.