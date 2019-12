L’association El Mishkat des malades atteints de sclérose en plaques de Sidi Bel Abbès lutte pour classer cette frange de malades à la catégorie des handicapés à 100% et les faire profiter de la pension de 10 000 DA, accordée par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

Selon la représentante de ladite association, la maladie inflammatoire évolutive a des répercussions physiques et psychologiques sur le sujet et affecte ses capacités motrices. « A l’étranger, la sclérose en plaques fait partie des affections de longue durée ouvrant droit à une prise en charge à 100% », souligne-t-on.

Les malades sont confrontés à de nombreux problèmes, notamment l’accès au traitement gratuit, à cause de l’absence des neurologues dans le secteur public et aussi du manque du médicament « Tysabri » très cher et introuvable au niveau de la Pharmacie centrale du centre hospitalo-universitaire Abdelkader-Hassani. Ce médicament leur est prescrit pour le traitement de fond de la lourde pathologie.

Des contraintes qui font dégrader leur état de santé et ont fait que de nombreux malades sont devenus au fil des années dépendants de la chaise roulante et d’autres sont totalement alités et ont perdu leurs acuités visuelles et souffrent de troubles de la mémoire.

Un malade qui est confronté aux problèmes physiques et psychologiques mérite d’être pris en charge et classé parmi la catégorie des handicapés à 100%, estime la présidente de l’association El Mishkat. Cette dernière lance un appel à la ministre de la Solidarité nationale, sollicitant une prise en compte des doléances des malades de sclérose en plaques.

Il est à rappeler que l’association El Mishkat attend toujours la contribution des notables de la wilaya et des âmes charitables pour la réalisation du centre de rééducation fonctionnelle spécifique et le doter d’équipements spécifiques, de kinésithérapeutes, afin de leur permettre

de corriger quelque peu leur déficience physique. n