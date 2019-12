Au total, 4.649 bénéficiaires de contrats de pré-emploi dans la wilaya de Sétif seront titularisés «avant la fin de l’année 2019», a annoncé samedi le directeur local de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), Abderrazak Mezouz. Cette opération qui vient en application de l’instruction du gouvernement portant régularisation définitive de la situation des titulaires de contrats pré-emploi, concernera les employés ayant une expérience professionnelle de 8 ans et plus et dont le contrat de travail en cours de validité jusqu’au 31 octobre 2019, a précisé à l’APS, M. Mezouz. Les bénéficiaires de cette opération qui s’inscrit dans le cadre d’une première phase de titularisation ciblant 360.000 jeunes à l’échelle nationale devant avoir lieu sur 3 ans (2019-2021) sont des titulaires de contrats d’insertion de détenteurs de diplômes (3.366 bénéficieras), et titulaire de contrats d’insertion professionnelle (CIP) au nombre de 1.283 jeunes, a-t-il fait savoir. Le même responsable a précisé que les bénéficiaires de cette mesure sont répartis à travers les 6 annexes de l’ANEM situées dans la commune de Sétif (1.027 bénéficiaires), à Aïn Kebira (688 bénéficiaires) à Ain Oulmène (846 bénéficiaires) à Aïn Azel (442 bénéficieras) à Bougaâ (767 bénéficiaires) et El Eulma comptant 879 bénéficiaires. L’opération ciblera progressivement durant les deux prochaines années (2020-2021) à Sétif, plus de 2.600 autres bénéficiaires dont 1.413 titulaires de CIP, selon le directeur local de l’ANEM. Les personnes concernées par cette mesure sont les contractuels activant dans des administrations et autres secteurs publics cumulant une expérience professionnelles de moins de 8 ans, a-t-on ajouté. Cette mesure a pour objectif de promouvoir l’emploi et de donner l’opportunité aux jeunes travaillant dans divers secteurs de faire valoir leurs compétences et capacités professionnelles et, par ricochet, contribuer au développement socio-économique du pays, a-t-on indiqué. Pour rappel, plus de 7.290 jeunes avaient été confirmés dans leurs postes à Sétif jusqu’au 31 octobre dernier dont 2.696 titulaires de CIP, selon les statistiques recueillies auprès de l’ANEM de Sétif.

Articles similaires