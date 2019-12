S’il fallait trouver un regroupement de hirakistes groggy par l’élection présidentielle il suffisait de se retrouver samedi dernier au Parc de la Liberté (ex-Parc de Galland), à Alger. C’était de la rencontre citoyenne hebdomadaire organisée par le Collectif « Nabni » dont l’intitulé choisi était « Que va faire le Hirak maintenant ? ». Les débats de cette journée avaient un goût amer pour les participants, qui se relayaient, chacun à sa manière, pour étaler leur déception après, ce que certains ont appelé comme « une défaite ». Toutefois, la plupart insistaient pour ajouter « mais c’est juste une bataille perdue ».

Devant le fait établi, la quasi-majorité des intervenants répétaient que le Hirak devrait faire sa mutation. Un consensus sur l’insuffisance des manifestations de mardi et vendredi semblait être établi, mais des divergences sur le « mode d’emploi » étaient palpables. Il y avait ceux qui prônaient « l’urgence de conquérir l’APN et le Conseil de la nation pour avoir des élus représentatifs ». Une proposition survenue après le « verdict » établi par plusieurs présents, « ce qui vient de se passer signe l’acte de décès de toute la classe politique, qu’elle soit proche du pouvoir ou dans l’opposition ». D’autres ont appelé à choisir (sans donner le mode de désignation) des médiateurs pour « rencontrer le pouvoir » et « revenir après au Hirak pour faire le compte rendu et la réponse sera donné lors des manifestations ». Un autre proposera la création d’une « Coordination du Hirak », qui devrait être composée par « quelques détenus d’opinion » et d’autres «qui s’autoproclameront coordinateurs dont l’objectif est de reprendre les principales revendications, celles sur lesquelles il y a un consensus ». La même personne lancera l’idée de lancer le RPC, Référendum Populaire et Citoyen, « pour qu’on sache qui sommes nous et combien nous sommes ». Une question de représentativité et de légitimité « pour contrecarrer le discours du pouvoir avec ses chiffres d’électeurs » pour pouvoir après « ne pas dialoguer, mais négocier» en position de force.

Réalisation: Salim KOUDIL

Plusieurs propositions ont été « étalées » rappelant une « époque » pas si lointaine. Elles sont venues donner raison à ceux qui affirmaient « finalement on est revenu à la case de départ, au 22 février ». Mais entre-temps, évidemment, les données ont changé…

Les participants aux débats étaient unanimes pour des préambules « avant toute négociation avec le pouvoir ». Deux «exigences», au minimum, étaient « indiscutables » : la libération des détenus d’opinion et l’ouverture du champ médiatique.

A la fin de la rencontre, certains semblaient revigorer par la teneur des débats, et tous se donnaient rendez-vous pour mardi prochain, à la manifestation des étudiants.