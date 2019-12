Le documentaire « Chrétiens d’Algérie », réalisé par Jean Dulon, a été projeté, samedi dernier, à l’Institut français (IF) d’Alger, en présence du réalisateur et d’un nombreux public, dont une forte présence de la communauté religieuse chrétienne en Algérie, de diplomates et de nombreux algériens, réunis à l’occasion de cette projection dans une atmosphère de partage et de vivre ensemble.

D’une durée de 52 min, le documentaire de Jean Dulon est une production franco-algérienne, dont le tournage s’est déroulé en avril 2017 dans plusieurs centres spirituels et églises en Algérie, notamment, Notre Dame d’Afrique d’Alger et Santa-Cruz d’Oran, afin de relater le quotidien des chrétiens algériens. Tout au long du documentaire, le réalisateur aspire ainsi à mettre en lumière «les contours d’une Algérie d’amitié et d’échange où les serviteurs de Jésus et les bâtisseurs d’Espérance trouvent leur place dans la société pour faire vivre une Eglise citoyenne, c’est-à-dire, une Eglise qui a droit de cité en cette terre d’Islam», tel que le souligne Jean Dulon dans la présentation de ce documentaire tout en tenant à préciser que «sans message religieux et sans idée de prosélytisme, l’Eglise d’Algérie cherche avant tout à transmettre le goût de l’autre contre la fermeture, contre les arrières pensées, contre les risques et les dangers de l’ignorance… pour la Rencontre».

Tout au long du film, c’est cet esprit de tolérance et de partage qui est ainsi mis en relief à travers les nombreux témoignages qui évoquent «le vivre ensemble en paix et en harmonie entre la communauté chrétienne catholique et la population algérienne », dans plusieurs dizaines de diocèses installés un peu partout en Algérie et qui sont des « plateformes d’échange, de rencontre et de dialogue ».



Dialogue interreligieux et espaces de partage

Les nombreux religieux et religieuses confient à la caméra de Jean Dulon que «les Algériens sont curieux d’aller vers l’autre. Les gens viennent ici pour échanger avec nous et se sentent très à l’aise avec nous. » Ils témoignent également que l’«on discute avec les Algériens sur la religion sans tabou et le problème de la différence de religion ne se pose pas», estimant que « nous sommes là pour accompagner les gens spirituellement et humainement surtout», tout en rappelant que «les religieux et les religieuses sont à l’écoute des gens, car généralement, c’est ce qu’ils ont le plus besoin». Sur la question du dialogue interreligieux, les nombreux témoignages présents dans ce documentaire soulignent le fait que parmi leur principal objectif est d’essayer de développer le dialogue entre les deux religions, tout en précisant qu’« il faut voir l’humanité de l’autre et non pas sa religion ». Par ailleurs, il est essentiel à noter que le film de Jean Dulon « Chrétiens d’Algérie » est loin de véhiculer toute idée de prosélytisme. En outre, pour la plupart des représentants de l’Eglise catholique présents en Algérie, ils considèrent «l’Algérie comme leur pays et se sentent très à l’aise ici », affirmant avec conviction que «leur vie est ici en Algérie» tout en ajoutant que « L’Eglise d’Algérie est solidaire et unie. Il y a une grande unité entre les diocèses d’Algérie ». Le réalisateur donne aussi la parole aux Algériennes et Algériens qui côtoient les chrétiens et qui semblent très contents de ces espaces de rencontres dans une ambiance conviviale qui leur permettent de se réunir avec l’autre. Un autre qui ne partage pas la même religion, la même langue ou les mêmes traditions.



L’humanisme au service de tous sans distinction

Le documentaire a également mis en évidence les activités de la communauté chrétienne là où elle se trouve, à travers des actions de proximité, tant à travers un service social et humanitaire, mais aussi à travers l’organisation d’activités éducatives et culturelles. Cela est notamment illustré à travers le centre Pierre-Claverie d’Oran, qui offre aux jeunes amateurs du théâtre un espace de répétitions gratuitement, indique sœur Maisy. La religieuse confie également que «nous essayons de rendre service aux gens du quartier du mieux que l’on peut. Nous soutenons surtout les classes les plus pauvres. Mais nous aidons aussi les enfants scolarisés à améliorer leur niveau et nous proposons des activités de cuisine et de couture aux femmes au foyer». Lors de cette projection, les présents ont également découvert que l’Eglise d’Algérie n’est pas uniquement au service de la population algérienne, mais qu’elle est aussi fréquentée par les migrants clandestins et les étudiants subsahariens. En quelque sorte, «l’église est le refuge de ces étrangers et rend possible le contact entre tous», confie-t-on dans le documentaire. Il est également souligné que « le service social Caritas œuvre sur la question des migrants en essayant d’améliorer leur vie et leur quotidien».



Débat chaud et passionné

La projection, que les présents ont suivi avec une grande assiduité dans un silence de cathédrale, a été suivie d’un débat très chaud et passionné, où les Algériens et les chrétiens ont abordé les moments forts qu’ils ont vécus ensemble, à savoir les années de la décennie « noire ». «Nous sommes solidaires entre les chrétiens et musulmans.

Nous comptons des religieux chrétiens qui ont donné leur vie pour l’Algérie et vice-versa. C’est pour cela que nous avons réussi à tenir», a indiqué un prêtre lors du débat.

Un des spectateurs présents a également interpellé le réalisateur sur le fait que le documentaire n’a pas évoqué « Tibhirine », lieu de culte et témoin fort du vivre ensemble entre les deux communautés depuis de longues décennies. Jean Dulon a répondu que « le film n’a pas parlé de Tibhirine, car nous ne voulons pas revenir à la douleur », faisant allusion à l’assassinat des religieux et religieuses. Tout en soulignant que « ce douloureux épisode est encore présent chez la communauté religieuse ».n