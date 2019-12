La mise en place d’une politique énergétique, incluant les ressources conventionnelles, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, est une nécessité sans laquelle la transition énergétique ne pourrait s’opérer de manière claire, estime le commissaire aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique Noureddine Yassaâ. Cette démarche est « nécessaire pour donner une vision claire des ambitions et des objectifs tracés » a, en effet, indiqué M. Yassaa, dans un entretien accordé à l’APS, soulignant que cette démarche passe par un « cadre législatif qui définit le modèle de production/consommation de l’énergie de notre pays sous toutes ses formes, y compris les mesures d’économie et de maîtrise d’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ».

Sur un autre registre, le premier responsable du Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (CEREFE) juge important l’actualisation de la réglementation thermique dans le bâtiment afin d’y intégrer, voire d’y renforcer, les aspects du renouvelable et de l’efficacité énergétique.

Selon M. Yassaâ, le renouvelable va également induire la maîtrise et l’économie d’énergie auprès du citoyen à travers l’encouragement de l’autonomie énergétique et l’autoconsommation qui constitue une principale attente du citoyen. Celui-ci pourra, dit-il, constater l’évolution de sa consommation en essayant de réaliser un surplus de production par rapport à sa consommation, devenant ce qu’on appelle un éco-citoyen. « Cela amènera le pays vers la modernité d’autant que la digitalisation est indissociable de la transition énergétique », souligne M. Yassaa, appelant, à l’occasion, à

« investir dans la digitalisation de ce secteur pour bénéficier de plusieurs avantages dont l’adaptation de la consommation du citoyen à travers les systèmes digitaux pourvoyeurs d’information ». Lors du même entretien,

M. Yassaâ est revenu sur les missions du CEREFE, institution créée auprès du Premier ministère, dont celle de bâtir une industrie locale du renouvelable et à encourager la création des petites et moyennes entreprises. De plus, il s’agit pour cet organisme d’accompagner les diplômés universitaires et ceux des centres de formation professionnelle pour créer leur propre entreprise dans l’installation, la maintenance et l’engeneering dans le but de favoriser l’intégration nationale. L’autre principale mission du CEREFE consiste en la mise en place d’une stratégie nationale tenant compte de l’ensemble des programmes sectoriels pour le développement des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. « Nous allons engager l’ensemble des acteurs et institutions, les parties prenantes, les experts, les chercheurs, les universitaires, les industriels et les installateurs, la société civile dans cette démarche », a-t-il indiqué. Selon lui, cette stratégie tiendra compte de chaque programme sectoriel pour le déploiement du renouvelable tant à petite échelle au niveau des sites connectés au réseau et des sites isolés hors réseau « off grid » mais aussi à grande échelle à travers les projets des grandes centrales de production d’énergie. Cette stratégie tiendra compte également des comparaisons internationales (bench marking), des tendances mondiales et des évolutions techniques, technologiques et économiques.

« Le CEREFE a été mis en place pour mettre le renouvelable et la transition énergétique sur la bonne voie grâce à une vision stable et intersectorielle en traçant des objectifs annuels et pluriannuels », a-t-il expliqué. Concernant le volet de la mise en œuvre de la stratégie du CEREFE, son commissaire a indiqué que cette institution compte accompagner l’ensemble des secteurs à mettre en place des programmes et des plans d’action des projets dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Dans ce cadre, « l’une des missions du CEREFE est de mettre en place des mécanismes de financement innovants à travers les organismes internationaux, les banques et les investisseurs, le tout pour développer des projets bancables », fait savoir M. Yessaa.

