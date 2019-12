Des dizaines de dossiers de corruption sont en attente d’être examinés par la justice. Passé l’enjeu de la tenue de l’élection présidentielle, la justice reprend les choses en main et annonce d’ores et déjà le traitement, dès aujourd’hui, de plusieurs dossiers de corruption, impliquant de nombreux anciens hauts fonctionnaires de l’Etat.

Le parquet d’Alger reprendra sous peu l’audition de plusieurs anciens responsables impliqués dans des affaires de détournement et de mauvaise gestion des deniers publics, dont l’affaire impliquant l’ancien directeur général de la sûreté nationale, Abdelghani Hamel, présumé impliqué dans des affaires de détournement de foncier. C’est l’une des premières affaires à être traitées par le parquet, dans laquelle plusieurs membres de la famille de l’ancien DGSN sont présumés impliqués, dont certains sont en détention provisoire depuis le 5 juillet dernier.

Dans cette affaire, il n’y a pas que les membres de la famille de l’ancien DGSN qui devraient être auditionnés, mais plusieurs ex-ministres et anciens walis d’Oran. Il s’agit d’Abdelmalek Boudiaf, Abdelghani Zaâlane, Mouloud Cherifi, Mohamed El Ghazi, Abdelkader Kadi, Abdelkader Zoukh et d’autres anciens walis, ayant occupé des fonctions à la wilaya de Tipasa et à Oran. Dans cette affaire, l’ancien directeur de l’OPGI Hussein Dey sera également appelé à la barre.

Plusieurs personnes morales sont également impliquées, dont des entreprises appartenant aux fils de l’ancien DGSN. Pour rappel, les deux anciens ministres d’Oran et de Tlemcen, Abdelmalek Boudiaf et Bensabbane Zoubir, ont été déjà auditionnés dans le cadre de l’affaire Abdelghani Hamel. Ce dernier fait face à des chefs d’accusation liés au trafic de foncier et d’enrichissement personnel illicite.

Deux de ses fils, inculpés pour les mêmes chefs, ont été écroués dans la nuit tandis que son épouse, impliquée dans les mêmes affaires, a été placée sous contrôle judiciaire. En tout, 17 personnes physiques et 13 morales sont poursuivies pour des crimes liés à «l’enrichissement illicite avec augmentation substantielle du patrimoine, blanchiment d’argent et transfert de biens obtenus par des faits de corruption à l’effet d’en dissimuler la source illicite dans le cadre d’un groupe criminel, incitation d’agents publics à exploiter leur influence effective et supposée dans le but de bénéficier d’indus privilèges». Par ailleurs, il est attendu également que la justice reprenne en main d’autre dossiers, dont celui de Skander Ould Abbès, le fils de l’ancien ministre de la Solidarité et SG du FLN, Djamel Ould

Abbès, lui-même en détention à la prison d’El Harrach, ainsi que le dossier de l’ancien secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale, Bouchenak Khaldi.

Les deux mis en cause dans les affaires de corruption, actuellement en détention à la prison de Koléa, devraient être auditionnés aujourd’hui. Hier, dimanche, le sénateur Ali Talbi a été auditionné par le juge instructeur près la Cour suprême dans le cadre des affaires attribuées à Mohamed El Ghazi, en sa qualité d’ancien ministre du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Il est prévu également que le procès d’Issad Rebrab, patron du groupe

Cevital, soit organisé cette semaine, puisque le délai légal de sa détention provisoire expire le 23 du mois en cours, ce qui donne nécessairement lieu à la tenue du procès. Il est poursuivi pour surfacturation de la machine EvCon, actuellement en souffrance dans le port sec de Boudouaou, suite à une plainte introduite par l’administration Douanière.

Deux des trois expertises ont démontré que la machine est un prototype et que le prix de son importation est justifié. En tout cas, le procès devrait se tenir probablement dans la semaine, ce qui fixera définitivement Issad Rebrab sur son sort.<