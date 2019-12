Intensifiant les opérations de lutte contre la criminalité, les services de police d’Oum El Bouaghi ont arrêté des individus recherchés par la justice, démantelé des réseaux de cambrioleurs et d’ateliers de démontage de motocycles volés et autres.

C’est ainsi qu’un individu âgé de 35 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt pour « tentative d’homicide volontaire avec préméditation », et un autre âgé de 37 ans, objet de condamnation finale à la prison pour le chef d’accusation « vol de l’électricité», ont été arrêtés par les services de police de la daïra de Aïn Kercha

(40 kilomètres à l’ouest d’Oum El Bouaghi). D’autre part, à Aïn Fakroun (25 kilomètres à l’ouest d’Oum El Bouaghi), un individu âgé de 42 ans, condamné à la prison ferme pour «coups et blessures volontaires à l’arme blanche» et un autre âgé de 29 ans condamné à la prison pour «vol à l’escalade, menaces et insultes, détention d’arme blanche prohibée», ont aussi été neutralisés ainsi qu’un sexagénaire faisant l’objet d’un mandat d’arrêt.

Par ailleurs, un suspect âgé de 26 ans impliqué dans plusieurs affaires de vols et cambriolages a aussi fait l’objet de neutralisation par les éléments de police judiciaire de la 1re Sûreté urbaine d’Oum El Bouaghi en collaboration étroite avec les éléments de la brigade de police scientifique et technique.

C’est suite une information faisant état de l’existence, dans une construction inhabitée, d’un lot de boîtes plastiques et en de cartons pleins de clés neuves spécifiques aux véhicules et autres pour la fermeture de portes et des plaques d’immatriculation blanches, que les enquêteurs se sont rendu sur les lieux où ils ont entamé les procédures et mesures qui leur ont permis de conclure à un acte de vol à partir de l’intérieur d’un véhicule. De ce fait, les empreintes relevées et l’utilisation du système d’identification (AFIS) ont permis aux enquêteurs de déterminer l’identité et l’arrestation du suspect.

Ce dernier faisait l’objet d’une condamnation par la justice à la prison ferme pour son implication dans les affaires de vol de téléphones portables en juin et novembre 2019, tentative de vol par dégradation à l’intérieur d’un local commercial en février et mars 2019. Le mis en cause a été déféré devant le Parquet le 3 décembre 2019.

Un atelier de démontage de motocycles volés démantelé

Sur un autre registre les éléments de police judiciaire de Souk Naâman (chef-lieu de daïra, localisé à 90 kilomètres à l’extrême nord-ouest du chef-lieu de wilaya) sont parvenus à démanteler un atelier secret de démontage par pièces de motocycles volés et neutraliser le suspect propriétaire âgé de 34 ans.

C’est suite à l’exploitation d’informations crédibles concernant la création d’un atelier secret de démontage de motocycles volés et la détention illégale d’armes à feu par un individu que les enquêteurs ont procédé à la fouille réglementaire du domicile du suspect.

L’opération s’est soldée par la saisie de 8 motocycles et d’imprimés de déclarations de vente falsifiées, d’un fusil de chasse de fabrication artisana le et 12 cartouches de calibre 12 mm prêtes à l’utilisation.

Le mis en cause a été déféré jeudi

5 décembre 2019 devant le Parquet pour création d’atelier secret de démontage de motocycles et sa mise en service avec des documents non conformes à la réglementation, faux et usage de faux dans P-V officiels, détention illégale d’une arme à feu de catégorie 5.

D’autre part, les policiers de la 1re Sûreté urbaine de Aïn Fakroun ont arrêté 2 individus âgés de 18 et 25 ans impliqués dans une affaire de vol à l’arraché de sacs à main et téléphones portables à des victimes parmi lesquelles des étrangers. Les mis en cause ont été déférés le 1er décembre devant le Parquet.

Enfin les individus suspects impliqués dans le cambriolage avec dégradation au début du mois de décembre d’un local public ont été arrêtés par les éléments de la police judiciaire de la 1re Sûreté urbaine du chef-lieu de wilaya et déférés devant le parquet le 4 décembre 2019 pour constitution d’un groupe de malfaiteurs, vol avec dégradation à l’intérieur d’une structure publique.

D’autre part un jeune de 22 ans, pris en flagrant délit de tentative de vol à l’intérieur d’un véhicule en stationnement en plein centre-ville du chef-lieu de wilaya, a été déféré devant le Parquet le 3 décembre 2019 pour le chef d’accusation de « flagrant délit de tentative de vol ». n

