«L’Atelier du jeune Astronome» sera organisé, le mardi 17 décembre à partir de 9h, au Complexe culturel du Chenoua à Tipasa avec au programme des ateliers, expositions, projection de films au Planétarium et conférences, dans le cadre de la convention de partenariat entre l’Office national de la culture et de l’information (ONCI) et le Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (Craag). Cette manifestation débutera par une initiation à l’astronomie, encadrée par Djounai Baba Aïssa et Yassine Rahmani du Craag, suivie par l’atelier «le Petit créateur» en partenariat avec l’Association des sciences astronomiques (Blida).

Dans l’après-midi, deux ateliers pédagogiques sont proposés aux jeunes amateurs d’astronomie, le premier est «Jouons avec la Lune», est destiné aux trois niveaux scolaires confondus. Lors de cet atelier seront abordées «les phases de la Lune», animé par Djounai Baba Aïssa et des activités ludiques intitulées «Naufragés sur la Lune» animées par l’Association des sciences astronomiques de Blida.

Le second atelier est, quant à lui, consacré aux constellations et également destiné aux trois niveaux scolaires. Dans le cadre de cet atelier, les enfants vont apprendre à lire et utiliser la carte du ciel, animé par Djounai Baba Aissa et l’Association des sciences astronomiques de Blida. Il est aussi prévu, dans le cadre de cet atelier, l’animation «Comment je vois l’univers» où les jeunes participants vont apprendre à dessiner le système solaire, la Terre, la Lune, les planètes. Cet atelier se clôturera avec l’activité ludique «le Petit créateur» où les enfants vont s’amuser à fabriquer des ballons planètes et confectionner le ruban pour les mesures interplanétaires.<

