L’intention affichée par le président élu Abdelmadjid Tebboune d’engager «un dialogue sérieux pour l’intérêt de l’Algérie » n’a pas laissé indifférents les états-majors des formations politiques.

«Je m’adresse directement au Hirak que j’ai à maintes reprises qualifié de béni, pour lui tendre la main afin d’amorcer un dialogue sérieux au service de l’Algérie et seulement l’Algérie », a déclaré M. Tebboune lors d’une conférence de presse tenue après l’annonce des résultats de l’élection présidentielle. Des réactions de partis évoquent en effet la nécessité d’annoncer des mesures d’apaisement de nature à ouvrir la voie pour un dialogue constructif, alors que certains partis ont carrément préféré ne pas tendre l’oreille à l’offre de dialogue lancée par le premier magistrat du pays avant même son investiture. Le FFS, qui a toujours privilégié le dialogue, a tenu à rappeler l’incontournable « respect des règles universelles régissant les dialogues entre protagonistes ». Il s’agit pour lui de créer « un climat d’apaisement favorable aux discussions notamment la libération des détenus politiques et d’opinion, le respect des libertés d’expression…. ».

Cela étant, le vieux parti de l’opposition ne compte pas s’engager dans un dialogue au rabais ou ce qu’il a qualifié de « pseudo-dialogue ». « Pas n’importe quel dialogue », avertit-il en mettant « en garde le pouvoir contre la tentation d’organiser un pseudo-dialogue sous son égide dans une conférence non souveraine visant à valider une feuille de route préétablie avec un ordre du jour déjà fixé et des participants de son choix».

Le Parti des Travailleurs (PT) considère, quant à lui, qu’« aucune solution n’est envisageable sans, au préalable, libérer immédiatement et inconditionnellement Lakhdar Bouregaâ, Louisa Hanoune, Karim Tabbou et tous les détenus d’opinion ». Pour le PT, « la seule solution qui puisse permettre de répondre favorablement aux aspirations de l’immense majorité du peuple, c’est de lui donner la parole à travers l’Assemblée nationale constituante souveraine qui définira la forme et le contenu des institutions à mettre en place, pour assoir la souveraineté populaire sur les hydrocarbures et contrer toute ingérence étrangère ».

Le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) n’a pas jugé nécessaire de porter une appréciation sur l’offre de dialogue d’Abdelmadjid Tebboune. Le parti présidé par Mohcine Belabbas a préféré réaffirmer son attachement à l’organisation d’une « transition consensuelle pour mener à terme un processus constituant …» considéré comme « la seule voie qui s’oppose et combat la violence et le chaos ».

Même traitement chez le Parti socialiste des travailleurs (PST) qui mise sur la poursuite de « la mobilisation populaire», tout en réitérant son rejet à l’élection présidentielle du 12 décembre. Dans une déclaration rendue publique au lendemain de la déclaration de Tebboune, le PST a relevé plutôt les mots du successeur de Bouteflika envers l’oligarchie et les puissances étrangères. « Pour rassurer l’oligarchie, et surtout les grandes puissances étrangères, le nouveau président a consacré les premières phrases de son premier discours, non pas aux millions de travailleurs, de jeunes et de femmes, dont la formidable mobilisation boucle bientôt ses dix mois de Hirak, mais plutôt aux hommes d’affaires à qui il a promis aide et facilitations », a souligné le PST. Pour sa part, le Front pour la justice et le développement (FJD) d’Abdallah Djaballah a appelé les autorités « à ne pas exercer de restrictions sur le Hirak et à mettre un terme aux arrestations et poursuites contre les partisans du mouvement populaire ».

Mettant en évidence la nécessité de « libérer les personnes emprisonnées à cause de leurs opinions, en raison de leur soutien ou participation au Hirak populaire pacifique », le FJD a appelé à l’ouverture des médias à « la parole plurielle sans distinction et sans exclusive ». Le parti de la liberté et de la justice (PLJ) de l’ancien ministre de la Communication Mohamed Saïd a salué, lui, l’offre de dialogue lancée par Abdelmadjid Tebboune. «Nous saluons l’appel au dialogue du nouveau président de la République à l’adresse du Hirak afin de tourner la page et dépasser la situation d’impasse dans laquelle s’est retrouvé le pays», a indiqué le parti qui a plaidé «l’implication de toutes les forces politiques et sociales présentes sur le terrain ».