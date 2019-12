Dans cet entretien, le président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’Homme (LADDH), Noureddine Benissad, aborde la question des libertés qui se pose avec acuité dans le contexte politique actuel du pays. Pour lui, il ne fait point de doute que le respect des libertés est un SMIG sans lequel on ne peut parler d’une Algérie nouvelle.



Reporters : La question des libertés se pose avec acuité. Il y a eu usage de la force contre des manifestants à Oran et ailleurs. Quelle lecture peut-on faire de ce recours à la force contre les marches qui se déroulent pourtant dans le calme ?

Noureddine Benissad : L’usage de la force et de la violence à l’égard des manifestants pacifiques ainsi que les arrestations opérées massivement à Oran et dans d’autres villes sont inacceptables du point de vue de l’exercice des libertés. Les images étaient choquantes et il faut les dénoncer sans ambages. La répression des libertés n’est pas un projet politique.



Etes-vous d’avis que la question des libertés constitue d’ores et déjà un indicateur du début de mandat du président élu d’autant plus qu’il a tendu la main pour un dialogue avec le Hirak ? Cette offre de dialogue ne dépend-elle pas de cette lancinante question des libertés ?

On ne peut pas proclamer le dialogue pour une Algérie nouvelle et continuer à procéder à des arrestations, à poursuivre les activistes du Hirak, à réprimer les libertés collectives. La cessation de la répression des libertés de manifester, de circuler, d’exprimer pacifiquement une opinion, l’ouverture des médias à l’expression plurielle et la libération de tous les détenus d’opinion sont effectivement un véritable test sur la volonté politique du pouvoir d’aller vers un vrai dialogue inclusif et amorcer un processus consensuel et démocratique pour un Etat de droit et des libertés.

Au sujet du Hirak, aura-t-il des points à gagner s’il s’inscrit dans la logique de dialogue ou bien doit-il rester dans la mobilisation pour le départ du système?

L’un et l’autre ne sont pas incompatibles. Après comme je l’ai dit, il faudrait une vraie volonté politique de dialoguer sur la quintessence des demandes du Hirak. Je ne vois pas de dialogue sans le regard critique du Hirak.



Peut-on s’attendre à un autre traitement à l’égard des détenus d’opinion différent de celui d’avant la présidentielle ?

On ne peut pas imaginer le principe même d’un dialogue sans des mesures d’apaisement immédiates: arrêt de la campagne d’arrestations, de violence contre les manifestants pacifiques et la libération des détenus d’opinion.

Le respect des libertés est un SMIG sans lequel on ne peut parler d’une Algérie nouvelle.