Quatre chefs d’Etat des pays du G5 Sahel se sont inclinés, hier, dimanche à Niamey sur les tombes des 71 soldats morts dans l’attaque d’Inates, en prélude un sommet extraordinaire au Niger. «Nous sommes venus présenter nos condoléances au peuple nigérien» et «encourager» l’armée du Niger, a déclaré le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré, dont le pays assure la présidence tournante du G5 Sahel, à l’issue d’une courte cérémonie d’une dizaine de minutes et d’une prière.

M. Kaboré, ses homologues nigérien Mahamadou Issoufou, malien Ibrahim Boubakar Keïta et tchadien Idriss Deby Itno se sont brièvement recueillis devant les deux rangées de tombes alignées sur plusieurs dizaines de mètres, fraîchement recouvertes de monticules de terre ocre, dans « le carré des martyrs » de la base aérienne 101 de l’armée nigérienne à Niamey, où les soldats ont été enterrés vendredi. Un grand panneau griffé du drapeau rouge blanc et vert du Niger a été planté avec l’inscription: « Reposez en paix, dignes et valeureux fils du pays, la Patrie vous sera éternellement reconnaissante ». Les 71 soldats nigériens ont péri dans l’attaque du camp militaire d’Inates, dans l’ouest du Niger, près de la frontière malienne, perpétrée mardi. Les chefs d’Etat du G5 Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanie et Tchad) ont annoncé samedi la tenue d’un sommet extraordinaire pour « se concerter » après cette attaque sanglante, la plus meurtrière de l’histoire de ce pays sahélien pauvre, qui a été revendiquée par les djihadistes du groupe Etat islamique. Le Niger a décrété un deuil national de trois jours, de vendredi à dimanche. Seul le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani n’était pas présent à la cérémonie, mais il est attendu pour le sommet, initialement prévu à Ouagadougou, mais délocalisé à Niamey, en signe de solidarité après la tragédie d’Inates. «En accord avec mes homologues du G5 Sahel, nous avons décidé de délocaliser notre sommet initialement prévu à Ouagadougou demain 15 décembre à Niamey pour témoigner notre entière solidarité au peuple nigérien », avait expliqué samedi le président Kaboré sur son compte twitter. Malgré la présence des forces françaises (Barkhane, 4.500 soldats), régionales (G5 Sahel), de l’ONU (Minusma au Mali), ainsi que de forces américaines, le Sahel fait l’objet d’attaques djihadistes de plus en plus fréquentes. Lancée en 2015 et réactivée en 2017, la Force conjointe du G5 Sahel, devait compter 5.000 hommes pour lutter contre les djihadistes dans les zones frontalières entre les pays membres. Mais elle peine à monter en puissance face à une recrudescence des attaques islamo-terroristes comme l’indique clairement l’attaque sanglante d’Inates, qui a mis clairement en lumière les difficultés des forces armées à lutter contre les groupes djihadistes.



Tournant ?

Cette attaque est la la plus meurtrière depuis le début de l’offensive djihadiste en 2015 au Niger, pays pauvre mais disposant d’importantes ressources en uranium. Au-delà, c’est tout le Sahel – en particulier le Mali, le Niger et le Burkina -, qui est visé par les assauts de plus en plus audacieux de groupes islamistes armés, en dépit de la présence de 4.500 militaires français de la force antiterroriste Barkhane et de forces américaines. Le Mali a été frappé par une série d’assauts sanglants, au cours desquels plus de 140 soldats ont été tués, provoquant un véritable traumatisme. Le Burkina avait perdu 24 militaires en août, dans un assaut contre la base de Koutougou, également près de la frontière malienne. Après des attaques de type guérilla «hit and run» (on frappe et on s’enfuit), les groupes jihadistes n’hésitent plus désormais à attaquer de front des postes militaires. Le groupe jihadiste Etat islamique (EI, Daech) , qui avait déja revendiqué en juillet une autre attaque du camp qui avait fait 18 morts, est monté en puissance malgré l’escalade de moyens du côté des forces françaises et américaines, et le renforcement des armées locales soutenues par les Occidentaux. Dans un contexte de malaise politique et diplomatique avec les pays sahéliens concernés, Les Français ont promis d’armer leur drones et sans doute d’en multiplier le nombre à terme. « Il est urgent que nos alliés s’impliquent davantage », a déclaré M. Le Drian, évoquant non seulement les pays sahéliens mais aussi l’Otan et l’Union européenne. Le président tchadien Idriss Deby a pour sa part souligné qu’il fallait « fédérer (les) efforts et poursuivre sans relâche la lutte contre le terrorisme et l’obscurantisme ».

Le « sommet extraordinaire » de Niamey qui pourrait être un tournant dans la relation entre les pays du G5 Sahel et la France – soit dans le renforcement de leur coopération opérationnelle soit dans la recherche d’une nouvelle configuration, devrait être suivi de celui qui devait avoir lieu aujourd’hui 16 décembre à Pau en France, mais qui a été reporté en raison de l’attaque d’Inates à début 2020.