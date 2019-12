Un total de 387 logements de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) construits en amiante dans la wilaya de Mila, seront «prochainement» démolis conformément à l’instruction interministérielle visant à éliminer et remplacer toutes les bâtisses contenant de l’amiante, a-t-on appris samedi du directeur local de l’OPGI. Supervisée par l’OPGI en collaboration avec d’autres secteurs concernés, l’opération de l’élimination de ces logements préfabriqués dans la wilaya de Mila, est actuellement en phase de préparation des actes de résiliation de propriétés de ces habitations, a indiqué à l’APS, Youcef Laâouar, précisant que cette démarche, menée en coordination avec les services des daïras concernées, intervient en application des orientations du gouvernement. Dans la wilaya de Mila, les bâtisses contenant de l’amiante sont réparties entre 187 logements au chef-lieu de wilaya, à savoir dans les quartiers «Laâbi» et «Chartioua», ainsi que dans les communes de Chelghoum Laid (100 unités), Telaghma (50 unités) et Grarem Gouga (50), a-t-on fait savoir de même source. Les citoyens concernés par le remplacement de ces logements doivent déposer leur dossier auprès des services concernés avant la fin de l’année en cours, selon M. Laâouar, soulignant que plus de 40 citoyens ont bénéficié, à ce jour, d’aides financières pour construire de nouveaux logements. Les opérations d’éradication de ce genre de logements ont été effectuées en présence des services de la direction de l’environnement et les services techniques des communes concernées en vue d’éliminer l’amiante conformément aux mesures de sécurité, a assuré le directeur de l’OPGI de Mila. n

Articles similaires