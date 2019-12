Le choc RC Arbaâ – ASM Oran, entre le 3e qui reçoit le 5e, ainsi que le derby de l’Ouest OM Arzew – WA Tlemcen seront à l’affiche de la 14e journée de Ligue 2 de football, prévue aujourd’hui et qui s’annonce à l’avantage du leader, l’Olympique Médéa, appelé à recevoir le MC Saïda (9e). Cette journée a connu deux reports pour diverses raisons, mais l’enjeu reste le même dans l’ensemble des duels qui y sont inscrits, surtout que certains clubs sont déjà au pied du mur et que par conséquent, ils n’ont plus aucun droit à l’erreur, au risque de compromettre sérieusement leurs objectifs respectifs. Avec sa 3e place, ex aequo avec le RC Relizane, le RCA est obligé de maintenir la cadence afin de ne pas sortir du Top 4 donnant accès à la Ligue 1 en fin de saison. Même objectif pour le WAT (2e) lors de son court déplacement chez le voisin Arzew (10e). Les hommes d’Aziz Abbès, qui ont vécu une semaine mouvementée en raison de la grève enclenchée pour réclamer leurs salaires, ambitionnent de revenir avec un bon résultat pour rester dans le sillage du leader qui les devance de trois longueurs.

Pour rester au contact

Plusieurs autres duels intéressants sont inscrits au programme de cette 14e journée, à commencer par le choc des extrêmes entre le RC Relizane et l’Amel Boussaâda (14e et premier non-relégable). Là encore l’enjeu sera de taille, car si le RCR espère gagner pour rester au contact du leader et de son dauphin, l’ABS, lui, veut s’éloigner de la zone de turbulences.

La lanterne rouge, l’USM El Harrach, qui a repris quelques couleurs depuis l’arrivée du coach Sid-Ahmed Slimani, espère elle aussi réussir un bon résultat lundi, même si la tâche s’annonce ardue chez une coriace équipe de l’AS Khroub, actuellement 7e au classement général avec 18 points. Un match prévu sans supporters en raison du huis clos qui pèse actuellement sur l’ASK et sur lequel semblent miser les Harrachis pour essayer de gratouiller des points, notamment en évitant la forte pression exercée habituellement par le public du stade Abed-Hamdani. De son côté, l’avant-dernier JSM Béjaïa sera en déplacement chez le MC El Eulma (7e), au moment où l’autre club de Yemma Gouraya, le MOB (10e), aura la chance d’évoluer à domicile, en recevant l’USM Annaba, mal en point cette saison avec sa 13e place.

Enfin, le DRB Tadjenanet, qui a chuté dans la deuxième partie de tableau après une série de mauvais résultats (10e), essayera de se relancer lundi en recevant la JSM Skikda (6e) dans son stade fétiche de Smaïn-Lahoua à l’occasion d’un derby de l’Est qui devrait tenir toutes ses promesses. n

Articles similaires