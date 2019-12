Nous sommes déjà presque à mi-chemin de la saison footballistique 2019-2020 en Ligue 1 algérienne de football. Aujourd’hui, se tiendra la 14e et avant-dernière journée du championnat dans sa phase «aller». Sept rencontres seront au programme de cette étape qui sera amputée de MC Alger – ES Sétif en raison de l’engagement du « Doyen » en championnat arabe des clubs UAFA. Néanmoins, il y aura une affiche à suivre attentivement et pas des moindres. Il s’agit de ce duel palpitant et derby de la capitale entre l’USM Alger et le CR Belouizdad (18h45) prévu au stade Omar Hamadi (Bologhine).

Les Belcourtois seront devant une belle occasion pour acter définitivement le titre honorifique de «Champion d’hiver» dès aujourd’hui. A condition de s’imposer face à des Usmistes, 10es du classement avec 14 unités et trois matchs en retard, qui sont loin d’être en forme ces derniers temps. Dans l’antre de Saint-Eugène, les «gars de Soustara» essaieront de profiter de la réception des ceux de Laâquiba pour renouer avec le succès qui les fuit depuis 4 sorties toutes compétitions réunies.

En face, les Belouizdadis comptent conforter un peu plus la place de leader (28 unités) et agrandir, éventuellement, la marge de manœuvre pour augmenter leurs capital « points » et distancer les poursuivants : « à mes yeux, ce match sera sans doute le plus difficile depuis le début de saison. La raison est que nous allons jouer face à une équipe qui sera poussée par ses supporters. Ce n’est pas tout car l’USMA a des joueurs de qualités qui sont capables de faire basculer un match à tout moment. Maintenant, c’est à nous de faire l’essentiel en tentant de réaliser un succès important qui nous permettra de rester sur une bonne dynamique », estime le milieu de terrain Bilel Tariket.



Podium et prétendants

Dans l’enceinte d’Omar Hamadi, les « Rouge et Blanc » restent sur un nul (2/2) contre l’autre pôle d’Alger, le Mouloudia, poursuivant direct dans la hiérarchie. Les poulains d’Abdelkader Amrani s’étaient fait rejoindre sur le fil. Cette fois, ils espèrent repartir des lieux avec les trois unités. Et ce, même si Karim Bakhti, membre du staff chababiste, a laissé croire que « le principal objectif est de maintenir notre bonne dynamique jusqu’à la trêve et pourquoi pas dépasser la barre des 30 points.»Mathématiquement, le club viserait 2 points, au minimum, sur les 6 qui restent en jeu avant le repos.

Après cette explication avec le voisin unioniste viendra la réception du MC Oran qui n’est autre que l’équipe qui ferme le podium (19 points). Les Oranais seront hôtes de l’ASO Chlef (13e, 12 points) et ne veulent pas rater cette occasion d’évoluer devant leur public pour gagner après 3 nuls de suite et tenir la JS Saoura (4e, 19 points) à distance. Les Bécharis, pour leur part, s’expliqueront, à domicile, avec l’USM Bel-Abbès (9e, 16 points). N’autant pris que 3 unités sur les 12 dernières possibles, les camarades de Sid-Ali Yahia-Chérif devront réagir afin de ne pas voir le « top 3 » s’éloigner.



S’éloigner du rouge

Le trio de devant n’est pas très loin pour le CS Constantine (5e, 18 points), l’AS Aïn M’lila (6e, 18 points), la JS Kabylie (7e, 17 points) et le CA Bordj Bou Arréridj (8e, 17 points). Les deux premiers nommés croiseront le fer à Aïn M’lila alors que les Tizi-Ouzéens et les Bordjiens s’affrontent dans l’est du pays. De véritables matchs à six points qui pourraient ouvrir droit à une place en tiercé de la pôle.

Dans le bas de tableau, NC Magra (15e, 12 points) et le Paradou AC (16e, 8 points et 4 matchs en moins) devront l’emporter pour ne pas s’enliser dans la zone rouge. Sauf que leurs adversaire pour ce round, à savoir l’US Biskra (12e, 14 points) et le NA Hussein-Dey (16e, 12 points) dans l’ordre, ont, eux aussi, un besoin urgent de grappiller des unités. A tous les niveaux l’emporter reste crucial. Soit pour se relancer ou préserver la dynamique.

Programme de la 14e journée :

USM Alger – CR Belouizdad (18h45)

MC Oran – ASO Chlef

(17h00)

JS Saoura – USM Bel-Abbès (17h00)

CA Bordj Bou Arréridj – JS Kabylie (15h00)

AS Aïn M’lila – CS Constantine (15h00)

NC Magra – US Biskra (15h00)

NA Hussein-Dey – Paradou AC

MC Alger – ES Sétif

(reporté)