Le Front de libération nationale (FLN) et le Rassemblement national démocratique (RND) ne comptent pas rester sur l’échec cuisant essuyé lors de la présidentielle du 12 décembre dernier. Ils souhaitent effacer leur débâcle en s’impliquant dans la vie politique nationale et, surtout, dans les réformes que compte entreprendre le nouveau président de la République.

C’est en tout cas ce qui ressort des déclarations des responsables de ces partis contactés, hier par nos soins.

« Vous avez remarqué la réaction instantanée du RND, à l’issue de l’annonce officielle des résultats de l’élection présidentielle donnant Abdelmadjid Tebboune vainqueur ? Mihoubi a aussitôt félicité Tebboune, une manière à lui d’exprimer sa disponibilité à accompagner les réformes qu’il compte impulser », explique un membre du bureau national à

Reporters. Selon notre source, hormis les déclarations de Mihoubi lors de sa conférence de presse, ce dernier n’a pas manqué de joindre Tebboune au téléphone pour le féliciter : «Il l’a appelé pour lui dire clairement qu’il est là pour le soutenir à travers les réformes qu’il va mettre en œuvre, surtout celle de la Constitution. » « Je vous félicite et vous souhaite la réussite dans vos nobles missions nationales pour la concrétisation des aspirations du peuple algérien », lui a-t-il dit, précisant « soyez sûr de notre soutien et assistance, car nous sommes et demeurerons au service de ce peuple et de ses institutions ».

« Nous demeurons un appui aux institutions de l’Etat et partie prenante à tout plan visant leur consolidation ». Idem pour le FLN qui n’a pas tardé pour exprimer son soutien à Tebboune après avoir appuyé le candidat Mihoubi : « Les enfants du peuple algérien ont su faire preuve d’un haut degré de conscience et de nationalisme et manifester une forte volonté de construire l’avenir de leur patrie dans la sérénité et la stabilité », a expliqué Ali Seddiki, secrétaire général par intérim du FLN, dans un communiqué.

Dans ce cadre, le FLN explique que « notre formation politique exprime sa volonté de participer à la concrétisation des ambitions du peuple algérien pour lui assurer progrès et prospérité ». « Le peuple algérien réalisera sous votre direction ses ambitions et aspirations, renforcera sa confiance en les institutions de son pays et consacrera son unité », note le FLN à l’adresse de Tebboune. Selon des membres du bureau politique contactés par nos soins, « le FLN ne peut en aucune façon rester en dehors des réformes et activités du président ».

« Le parti compte réitérer chaque fois que possible sa disposition à soutenir et à appuyer la démarche du président », nous dit-on. « Nous ne pouvons que soutenir un président attaché au principe de la main tendue, qui constitue une motivation supplémentaire pour aller de l’avant dans la réalisation de son programme prometteur, qui donnera assurément à l’Algérie la place qui lui sied », nous explique-t-on. Reste à savoir si Tebboune, qui a rejeté durant sa campagne électorale le FLN et qui a critiqué le RND, les impliquera dans les réformes à venir ?<

