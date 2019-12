Jamais président ! Jamais le leader sortant de Talaie El Hourriyet ne sera chef de l’Etat comme il a tant rêvé de l’être. Pourtant, il aura essayé par trois fois jusqu’à son ultime et cruelle défaite du 12 décembre, un scrutin dont le résultat

l’a convaincu de quitter la direction de son parti et de passer la main en politique qu’il aura pratiquée depuis plus de trente ans.

Le président du parti Talaâ El Houriyat Ali Benflis met en effet fin à sa carrière politique. L’annonce a été faite, hier, par le concerné lors d’une cérémonie organisée au siège du parti à Alger. Il explique sa décision par la nécessité de passer le flambeau à la nouvelle génération.

« J’ai mis fin à mon carrière politique pour donner une chance à ces jeunes devant moi. En ce qui me concerne, je me consacrerai à la plume et à observer la scène », a-t-il déclaré devant les cadres de sa formation politique, qui s’attendaient à cette décision puisqu’il avait déclaré, vendredi, après l’annonce des résultats des élections de son intention de quitter la direction de son parti.

Après avoir fait son annonce, le candidat malheureux a salué toutes les personnes qui se sont engagées avec lui durant la campagne électorale en Algérie et aussi à l’étranger. Une campagne qu’il qualifie de propre. Il affirmé qu’il s’est présenté aux élections avec un programme comme il l’a fait en 2004 et en 2014. « Je vous appelle à continuer à relever le défi pour l’avenir de l’Algérie », a-t-il noté.

Une notification officielle de retrait sera adressée au Comité central du parti qui se réunira pour décider de la suite à donner à cette démission qui ne dit pas son nom. Une suite qui serait certainement favorable, affirme le directeur de communication du parti Chakib Kouidiri.

Une fois la démission acceptée, le Comité central décidera sur la manière à suivre pour le remplacer. « Le dernier mot reviendra au Comité central, mais il est certain que ce dernier désignera une direction provisoire qui aura en charge la convocation et l’organisation d’un congrès extraordinaire », a-t-il expliqué. Aucune date n’est encore fixée pour la réunion du comité central, précise la même source.

Si Benflis évoque la nécessité de passer le flambeau, d’autres raisons plus valables se cachent derrière cette annonce. Les résultats obtenus lors des dernières élections en sont, d’après l’entourage de l’homme, la raison principale. Avec 10% de voix exprimées, l’ex-chef de gouvernement obtient moins de voix par rapport à la présidentielle d’avril 2014. Un recul de près de 400 000 voix au moment où le fichier électoral a connu une progression de 3 millions. Avec cette chute de popularité avérée, Ali Benflis sent qu’il n’aura plus de rôle à jouer au futur sur la scène politique.

En plus des résultats décevants, le candidat malheureux trouve du mal à justifier sa participation à l’élection. Tous les partis politiques de l’opposition, avec lesquels il a collaboré depuis 2014, n’ont pas apprécié son choix de prendre part à la course électorale. On peut citer dans ce cadre, le MSP, le parti d’Abdellah Djaballah, l’UDS, le RCD et autres. Tous ces partis reprochent à Benflis d’avoir failli à ses engagements à soutenir le Hirak et à refuser tout processus électoral avant le départ du gouvernement de Nourredine Bedoui, entre autres.

Les activistes du Hirak reprochent également à Benflis une passivité « étonnante » devant les arrestations et la répression des manifestations. Ni lui ni son parti n’ont dit mot sur la campagne d’arrestations qui a touché des centaines de manifestants et d’activistes. Une neutralité interprétée comme une « complicité » avec le pouvoir. D’ailleurs, les sorties de Benflis dans les wilayas ont souvent mal tourné. Des activistes ont tenté à chaque fois de l’empêcher d’animer ses meetings. Des dizaines de personnes ont été arrêtées par les services de sécurité. Une situation qui a terni l’image du candidat auprès d’un large public.

Le scandale de l’homme proche de Benflis, même si ce dernier a apporté des mises au point, qui travaille pour une puissance étrangère, a fini par détruire ce qui restait de l’image de l’homme. Deux jours avant l’élection présidentielle, le procureur de la République auprès du tribunal de Bir Mourad Raïs a rendu public un communiqué dans lequel il annonce l’arrestation d’une personne travaillant pour le compte d’une puissance étrangère. Cette personne fait partie de la direction de campagne d’Ali Benflis.

Fils de chahid, Ali Benflis a commencé sa carrière politique au Front de libération national à l’époque du parti unique. Avocat de profession, Benflis participe à la création de la Ligue algérienne des droits de l’Homme en 1985. En novembre 1988, le président Chadli Bendjedid le nomma ministre de la Justice. Un poste qu’il occupa jusqu’en juillet 1991. Après sa défaite aux législatives annulées de décembre 1991, Benflis s’est éclipsé de la scène jusqu’en juin 1997. La date de son élection au Parlement sur la liste FLN. En 1999, le président Bouteflika le désigna directeur de sa campagne électorale puis, chef de Cabinet, pour finir, en 2000, chef du gouvernement après la démission d’Ahmed Benbitour.

En 2003, le président Bouteflika le limoge et le remplace par Ahmed Ouyahia. Il se présente aux présidentielles de 2004, 2014 et enfin en 2019. Ce dernier échec lui a été fatal !<