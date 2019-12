L’intermède n’aura pas été de longue durée pour l’appareil judiciaire, qui a repris du service sitôt tenue l’élection présidentielle.

Le rendez-vous le plus attendu auprès de l’opinion reste incontestablement celui de mercredi, au parquet de Sidi-M’hamed où le magistrat instructeur examinera une demande de liberté provisoire de Karim Tabbou, leader de l’Union démocratique et sociale (UDS). Très attendu au vu notamment de la popularité et l’estime dont bénéficie Karim Tabbou auprès des partisans du mouvement populaire.

Tabbou a été placé, le 2 octobre dernier, en détention préventive par le même parquet pour les chefs d’inculpations d’atteinte à l’unité nationale et incitation à la violence via ses publications sur les réseaux sociaux. Le mis en cause a été arrêté le 12 septembre dernier pour « démoralisation des troupes de l’Armée en temps de paix », avant de le remettre en liberté par le parquet de Tipasa, et d’être arrêté à nouveau 24 heures après et placé en détention provisoire.

Il s’agit également de la première demande de liberté provisoire à examiner après l’élection présidentielle qui a propulsé

M. Tebboune au poste de président de la République à travers un scrutin désapprouvé par le mouvement populaire.

Mais, l’installation d’un nouveau président «n’est marqueur de rien» en faveur de la question des détenus d’opinion qui se trouvent, depuis plusieurs mois, en prison pour « des délits montés de toutes pièces », souligne un avocat, membre du Collectif de défense des détenus d’opinion.

«Aucune indication ne laisse croire à une évolution positive dans le cas des détenus de délits d’opinion», soutient le même avocat. Il faut rappeler au sujet des arrestations que la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme (LADDH) a recensé 1 000 interpellations et près de 150 placements en détention préventive depuis le 21 juin à ce jour. Ils sont poursuivis entre autres pour «atteinte à l’unité nationale, incitation à l’attroupement, attroupement, incitation à la violence, atteinte à la sécurité de l’Etat, ou démoralisation des troupes de l’Armée en temps de paix, empêchement de la campagne électorale ».

Hier, le rendez-vous était également celui des procès dans plusieurs wilayas, impliquant des activistes ayant manifesté leur rejet de l’élection de jeudi dernier, écrit sur son compte Facebook Saïd Salhi, vice-président de la LADDH.

On append dans ce sens que le tribunal d’Annaba a condamné un manifestant, Ali Chaouch, à une année réclusion avec sursis assortie d’une amende de

10 000 DA. Il est poursuivi pour attroupement et incitation pour attroupement. A Oran, Boussaha Zakaria a été condamné à six mois de prison avec sursis assortis d’une amende de 50 000 DA, tandis que le tribunal de Biskra a acquitté, pour sa part, 24 autres prévenus. Le même Parquet a condamné Ali Chaouch à 1 an de prison avec sursis pour attroupement et incitation à attroupement, tandis que le jeune Yazid Hamane, arrêté pour avoir brandi une pancarte durant la marche du vendredi, s’est vu condamné à trois mois de prison ferme. Pour sa part, le juge d’instruction près le tribunal de Aïn Témouchent a programmé le procès pour 62 personnes le 13 janvier prochain.



La DGSN réagit sur la répression des manifestants à Oran

Par ailleurs, la DGSN a réagi sur ce qui s’est passé récemment à Oran, où des manifestants ont été violentés par des agents de l’ordre. La DGSN évoque à cet effet des «contenus malveillants manipulés et véhiculés par des personnes malintentionnées, visant à altérer l’ordre et la tranquillité publics, en appelant à braver les forces de l’ordre, dans le but de provoquer des dérapages préjudiciables à l’ordre public». Les images en question, explique la DGSN, «concernent un groupe d’individus venus spécialement le jour du scrutin, à savoir le jeudi 12 décembre 2019, pour empêcher matériellement les citoyens d’exercer leur droit constitutionnel, en infraction aux lois et règlements et au mépris des institutions et des personnes, ainsi que toutes les règles de citoyenneté et de liberté fondamentales, consacrées par la Constitution ».n