L’unique représentant algérien toujours en lice dans le championnat arabe des clubs UAFA, le MC Alger en l’occurrence, essayera de prolonger l’aventure ce soir. Après le nul (0/0) ramené le 8 novembre dernier d’Arbil face aux Forces aériennes irakiennes, le «Doyen» devra s’imposer lors de ce huitième de finale «retour» qui a tout d’un match piège. Surtout que le «Mouloudia» vit une véritable crise en interne avec le bras de fer au niveau de la direction entre Sakhri, président de la SSPA, et Betrouni, patron du Conseil d’Administration.

Comment l’équipe réagira au départ, forcé par Sakhri, de Bernard Casoni ? La réponse sera connue ce soir à l’issue de l’explication contre un adversaire qui ne se rend pas Alger en victime résignée. D’autant plus que le score lors de la première manche laisse place à tous les scenarios possibles. Betrouni, qui dirige le Conseil d’Administration, craignait que remercier Casoni à quelques jours déteigne sur l’état psychologique des camarades de Farouk Chafaï. Pour sa part, Sakhri pense que cela provoquera un déclic pour un team qui n’a remporté aucun de ses trois derniers matchs.



Abstraction à la crise

Du côté des joueurs, Mehdi Benaldjia essaie de dédramatiser la situation : « Je ne vais pas en parler sur ce qui s’est passé entre la direction du club et le coach Casoni, mais tous ce que je peux vous dire qu’on est conscient de la tâche qui nous attend ce lundi. Je ne vous cache pas qu’on fera tout pour offrir la qualif à nos supporters, car on doit mettre fin aux mauvais résultats qu’on a enregistrés en championnat. C’est le moment de mettre la main dans la main pour réussir un bon résultat incha Allah.» A l’image de son milieu-offensif, l’entraîneur chargé d’assurer l’intérim, Mohamed Mekhazni, estime que « Ce rendez-vous n’est pas facile, mais on va tout faire pour se qualifier. Comme j’ai déjà dit, les joueurs sont conscients et connaîssent l’enjeu. C’est pour cette raison que je vais tout faire pour mettre sur pied une équipe qui sera capable d’assurer et de gagner ce match. En face, on aura une bonne équipe. Les Irakiens sont bons, mais on fera tout pour assurer la qualification.»



Djabou, décision le jour du match

Sur le plan technique, celui qui a été, comme à l’accoutumée en pompier, a évoqué le cas Djabou qui est incertain pour ce rendez-vous : « l’absence de Djabou est justifiée. Il a certes raté trois séances, mais on n’a pas encore tranché. D’ici lundi, tout sera clair.

On n’a pas encore décidé quant à sa participation. Je le ferai le jour du match, car dans un entraînement tout peut arriver », prévoit-il. Le meneur de jeu reste, néanmoins, loin de la forme qu’on lui a connue. Il songerait même à quitter le club dès le mercato hivernal.

Une trêve qui s’annonce pas de tout repos pour des « Vert et Rouge » en plein doute. Une qualification à la prochaine étape du tournoi arabe devrait permettre aux Mouloudéens de souffler et retrouver le Raja Casablanca en quarts. On connaît déjà 7 des 8 formations qui animeront ce tour et les trois autres affiches. Il s’agit d’Al- Ittihad (Arabie saoudite) – OC Safi (Maroc), Al Shabab (Arabie saoudite) – Al Shorta (Irak) ainsi qu’Ismaïli (Egypte) – Al Ittihad (Egypte). n