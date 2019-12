Homme de religion, conférencier qui s’est distingué récemment par des interventions au centre diocésain des Glycines à Alger, dont une communication sur Pierre Claverie, évêque d’Oran assassiné en août 1995… Bernard Janicot dirige le centre de documentation économique et sociale (CDES) d’Oran, et a publié un livre « Prêtres en Algérie, 40 ans dans la maison de l’autre ». Dans cet entretien, il aborde la question de la foi et celle, délicate, de la liberté de culte. En homme de rapprochement, il insiste sur l’importance d’œuvrer au renforcement du dialogue interreligieux, notamment entre chrétiens et musulmans.

Reporters : En 2012, vous avez écrit un livre intitulé « Prêtres en Algérie, 40 ans dans la maison de l’Autre », où vous racontez et témoignez votre vécu dans la société algérienne. Je voudrais savoir quel est le message que vous avez voulu véhiculer à travers cet ouvrage ? Et quel est son objectif ?

Bernard Janicot : J’ai effectivement écrit un livre, il y a quelques années maintenant, qui s’intitule « Prêtre en Algérie, 40 ans dans la maison de l’Autre », et j’ai volontairement mis un « A » majuscule à Autre, car pour moi ce mot désigne tout à la fois le fait de vivre chez l’autre, dans un pays qui n’est pas celui de ma naissance, celui où j’aurai dû naturellement vivre, celui de mon enfance et de ma jeunesse, de ma famille… et ce mot désigne aussi l’Autre, Dieu, celui qui est présent dans le cœur des habitants de ce pays, comme il l’est dans tous les cœurs de tous les habitants du monde, quelle que soit leur religion, ou leur sensibilité spirituelle ou philosophique. Ce livre a une histoire, il est issu d’une série de conférences sur l’Eglise d’Algérie que j’avais données en France et au Canada à une période où nous sortions des années « noires » et où les médias parlaient beaucoup de nous, à cause des martyrs de cette Eglise et toutes les victimes algériennes. Ce livre est donc destiné en premier lieu à un public de chrétiens, français ou canadiens, même s’il peut, bien sûr, être lu par d’autres personnes intéressées. Il ne traite pas non plus de tous les sujets. L’objectif était donc de faire comprendre à des gens qui ne nous connaissent pas beaucoup, ce que nous vivions en Algérie, petit nombre de chrétiens en relation quotidienne avec la population, et nos amis musulmans, ceux avec lesquels nous vivons, nous travaillons. Faire comprendre que cette vie n’est pas inutile, dans la mesure où elle permet de créer des liens de respect, de fraternité, d’amitié. Et ceci, sans prosélytisme, sans chercher à convertir l’autre, mais en cherchant à découvrir ce qui le fait vivre, cette foi différente de la mienne qui est la sienne.



Quelle mission a l’Eglise catholique aujourd’hui en Algérie ?

Il me semble que c’est là que se situe l’essentiel de la mission de l’Eglise catholique en Algérie aujourd’hui. Chercher à créer des liens, des ponts. Entrer en relation avec l’autre pour que des sentiments d’estime réciproque se créent. Vivre la fraternité dans les lieux de travail, partout où nous pouvons vivre et agir ensemble. C’est aussi, là où cela est possible, participer à la vie du pays, en particulier dans le milieu associatif.



Il me semble que le dialogue « islamo-chrétien » est absent… Quel est votre commentaire ?

Le mot « dialogue islamo-chrétien » est peut-être absent de mon livre. Mais la réalité du dialogue, de la rencontre entre chrétiens et musulmans est présente à toutes les pages ou presque. Le chrétien que je suis, les autres chrétiens dont je parle passent toutes leurs journées ou presque en relation avec les Algériens, musulmans pour la plupart, qu’ils rencontrent. C’est ce que j’appelle souvent le dialogue de la vie. Parfois, dans des moments de conversations plus personnelles, ce dialogue de la vie peut entraîner des échanges plus profonds, plus spirituels, où l’on peut se parler de la foi qui nous fait vivre, de notre manière d’envisager Dieu, de lui faire confiance, de le prier.



Vous êtes en Algérie depuis plus de 40 ans. Quelle image avez-vous de la liberté de culte dans notre pays ?

La question de la liberté du culte est délicate. D’un côté, je constate que la liberté de culte est reconnue pour les catholiques « de naissance » dont je fais partie. Les chrétiens qui viennent de pays étrangers, Europe, pays du sud du Sahara, peuvent exercer leur culte librement. Une célébration comme celle du 8 décembre 2018 à Santa Cruz, celle de la Béatification en est le meilleur signe. D’un autre côté, cette liberté est beaucoup moins reconnue à d’autres chrétiens non catholiques, je pense évidemment aux chrétiens évangéliques, et est beaucoup plus difficile à obtenir pour les chrétiens convertis, nés de par leurs parents, dans la religion musulmane. Il suffit de suivre l’actualité, par exemple en Kabylie, mais pas seulement, pour s’en rendre compte. Bien sûr, il peut toujours y avoir des raisons juridiques à ces fermetures de lieux de culte, mais sont-elles seules en cause ?



Est-ce que les prêtres et les sœurs trouvent toujours des difficultés pour avoir un visa ?

Faut-il lier à cela la question des visas, toujours aussi difficiles à obtenir pour les prêtres ou les religieuses ? Le pouvoir algérien a-t-il peur de voir un « trop » grand nombre de prêtres ou de religieuses sur son territoire ? Toujours est-il qu’il est très difficile d’obtenir le visa de trois mois, qui seul peut permettre de demander la carte de résidence pour prolonger un séjour en Algérie, et y vivre pour un temps plus long.



Comment vit aujourd’hui la communauté religieuse chrétienne sa foi avec l’autre, -qui est différent- ? Y a-t-il des rencontres ? Autrement dit, y a-t-il des tentatives d’aller vers la connaissance de l’autre ? Ou « vous vous considérez toujours à la maison de l’autre » ? « Votre perception du « vivre ensemble »…

Je crois avoir déjà répondu à la question des rencontres entre la communauté chrétienne et les habitants de ce pays. Ces rencontres sont quotidiennes. Quelques-unes sont plus marquantes, j’évoquais celle vécue il y a un an à Oran, à l’occasion de la Béatification des martyrs chrétiens, avec la veillée du 7 décembre au soir au Centre Pierre-Claverie, qui a vu se réunir près de 600 chrétiens et musulmans autour de la mémoire des moines de Tibhirine, des pères de Tizi Ouzou, des frères et sœurs de la Casbah, de Belcourt, de Bab el Oued, mémoire de Pierre Claverie, l’évêque d’Oran… Temps important aussi le lendemain matin, à la Grande Mosquée d’Oran, où nous étions accueillis, puis à Santé Cruz. A Oran, nous vivons de temps en temps des rencontres de ce genre, principalement pendant les soirées de Ramadhan, temps de rencontre spirituelle. C’est dans tout cela que nous essayons, et que nous réussissons parfois, à vivre des moments de « vivre ensemble dans la paix »… mais c’est aussi au quotidien que ces moments se vivent dans beaucoup d’endroits, aux Glycines ou à la Maison diocésaine, à Ben Smen ou à Tizi Ouzou, à Tiaret ou à Mascara, à Ghardaïa ou à Constantine… Voilà ce que je pouvais dire, mais il y aurait tant d’autres choses à propos de vos questions. Vivre dans la maison de l’autre ne veut pas dire vivre comme un « étranger », mais vivre dans une certaine différence assumée, acceptée, dans une certaine altérité qui est une richesse pour moi, et je l’espère pour celui ou celle que je rencontre, qui me rencontre…

Résumé du livre « Prêtres en Algérie, 40 ans dans la maison de l’Autre »

L’Eglise catholique présente en Algérie cherche, aujourd’hui, à rester fidèle aux valeurs qui l’ont fait vivre depuis l’indépendance du pays. Pour la petite communauté qu’elle est devenue, c’est accepter de vivre dans « la maison de l’Autre », dans une présence au quotidien, faite de services et de rencontres. Bernard Janicot aime profondément l’Algérie, son pays d’adoption depuis quarante ans. A travers son récit-témoignage, il nous parle de ses amitiés algériennes, de son travail dans une bibliothèque au service des étudiants, à Oran, de l’Islam et du dialogue islamo-chrétien, des événements heureux ou douloureux vécus au cours de ces longues années. En Algérie, écrit-il, l’Eglise catholique aura encore des évolutions à vivre, peut-être des épreuves à accepter ; il lui faudra, comme elle a su le faire depuis six décennies, s’adapter, à la place qu’on voudra bien lui faire. En s’efforçant de garder une présence « aimante », signe de la tendresse de Dieu pour tout homme, sans durcissement, sans amertume, sans nostalgie. Puisse-t-elle trouver les chemins de ce renouvellement permanent, pour demeurer, dans des circonstances nouvelles et peut-être un peu plus difficiles, fidèle au témoignage qu’elle a vécu depuis 1962.

Biographie de Bernard Janicot

Bernard Janicot est né en 1948 en banlieue parisienne et a passé une partie de sa jeunesse à Garges-lès-Gonesse. Après des études à l’Ecole normale d’instituteurs de Versailles, il entre au Séminaire. Trois années de coopération près d’Oran l’amènent à choisir d’exercer son ministère sacerdotal en Algérie. Il sera nommé directeur du Centre de documentation économique et sociale (CDES) d’Oran, puis aumônier du lycée français, et quelque temps curé de la cathédrale. Il est actuellement directeur du CDES.