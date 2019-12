Les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI ), relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar, ont procédé ces derniers jours à l ‘arrestation de 3 dealers, qui commercialisaient des psychotropes et de la drogue au centre -ville de la capitale de la Saoura.

En effet, cette saisie s’est effectuée lors de fouilles et de perquisitions au niveau du domicile du premier suspect, un motocycliste, pris en flagrant délit en possession de comprimés de psychotropes et d’une somme de 2 500 DA. La suite de l ‘enquête a été achevée par une autre perquisition au niveau d’un kiosque, où les policiers ont récupéré d’autres comprimés de psychotropes et du kif. Au total, les policiers ont saisi 44 comprimés de psychotropes, 28,11g de kif et 2 500 DA, provenant du commerce illégal des stupéfiants, et arrêté 3 suspects. Présentés au parquet de Béchar, 2 dealers ont été placés en détention provisoire et le troisième sous contrôle judiciaire. R. R.

Articles similaires