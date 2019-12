Dès l’annonce de sa victoire au scrutin présidentiel du 12 décembre dernier, Abdelmadjid Tebboune a promptement appelé au dialogue, s’adressant directement au mouvement de contestation, en tendant une main ouverte. Au cœur d’une impasse politique, compliquée par les divergences d’opinion et la nature même du système politique actuel, l’expression de l’intention du vainqueur du vote a été diversement appréciée.

A près d’une année de contestation, le Hirak a poursuivi jusqu’au bout son refus des élections sans des préalables qui garantissent un véritable changement. Le lendemain de l’annonce de la victoire de Tebboune, le Hirak a continué à exiger le changement et à refuser un fait accompli qui n’aura finalement pas fait évoluer le statu quo actuel. La situation de tension reste ainsi de mise et les possibilités de sortie de crise toujours introuvables. Cette situation est compliquée par l’impossible dialogue entre les parties en présence. Le mouvement de contestation populaire, qui subit une pression permanente, arbore des revendications systémiques. La structure actuelle du pouvoir de l’après-Bouteflika est-elle en mesure d’offrir des réponses concrètes aux contestataires ? Quelles sont les chances de cette offre de dialogue préalable, qui intervient alors que le clivage est plus que jamais de mise ? Il est très difficile de conjecturer les possibilités de dialogue et les opportunités d’ouverture tant la crise reste profonde. L’offre de dialogue du vainqueur de la présidentielle aura vite fait de susciter des appréciations diverses. Entre ceux qui y voient une brèche de dialogue, qu’il serait erroné de négliger, et ceux qui n’y voient qu’une énième manœuvre, le débat semble lancé. Cependant, l’avènement du successeur officiel de Bouteflika place déjà le pays dans une nouvelle séquence, dont la principale préoccupation devrait être le règlement de la crise. Auquel cas, elle devrait placer invariablement le pays sur la voie du changement.

La brûlante question des détenus d’opinion

La question des détenus d’opinion arrêtés pour leurs activités dans le mouvement de contestation populaire et pour leurs déclarations se pose, aujourd’hui, avec acuité. Le nouveau président fera-t-il le pas vers la libération des détenus comme gage de bonne volonté du pouvoir vers une solution négociée ? Des personnalités aujourd’hui incarcérés, comme Lakhdar Bouragaâ, Karim Tabou, sont devenus des icônes du mouvement de contestation. Tenter de s’adresser au Hirak au travers de ces personnalités incarcérées pourrait être une option, afin d’avoir une ouverture sur un mouvement de contestation, véritable nébuleuse sans représentation officielle. Encore faut-il que ces personnalités incarcérées pour délit d’opinion jouent le jeu du dialogue au nom du mouvement en contrepartie de leur libération. Le nouveau président de la République est, en tout cas, attendu particulièrement sur ce terrain. D’autant qu’il vient d’être élu au cœur d’une crise politique toujours d’actualité. Le fraîchement élu président Abdelmadjid Tebboune aura irrémédiablement la question du Hirak dans ses dossiers prioritaires. Juste après son intronisation, il sera promptement confronté à la brûlante question politique. Celle de chercher un consensus que ses prédécesseurs n’ont toujours pas trouvé.