L’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) a appelé dimanche les commerçants de la wilaya de Tizi ouzou à «faire preuve de vigilance» face à des appels anonymes à la grève lancés à travers les réseaux sociaux. Dans une déclaration à l’APS, Djebbar Samir, représentant local de cette organisation, a indiqué qu’elle se «démarque de ces appels» et invite les commerçants de la wilaya à être vigilants. Cette sortie de l’UGCAA fait écho à des appels diffusés cette fin de semaine sur les réseaux sociaux exhortant les commerçants à observer une grève illimitée dès aujourd’hui, dimanche. «Nous ignorons les auteurs de ces appels et invitons les commerçants à ne pas y répondre et à faire preuve de vigilance face à de pareilles manœuvres», a souligné Djebbar. De son côté, la direction locale du Commerce a indiqué qu’»aucun cas de grève n’a été enregistré» au niveau de la wilaya.

