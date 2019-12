Poursuivant son ouverture sur le monde extérieur et les échanges dans le domaine de la recherche avec des chercheurs de grandes universités et instituts notamment des Etats-Unis, l’université Larbi-Ben Mhidi organise à l’Institut des sciences et technologies appliquées (ISTA) de Aïn M’lila, du 15 au 17 décembre 2019, les Journées internationales de formation des sciences et de l’ingénierie (ITDSEA’19).

Venant à point nommé dans le cadre du renforcement des connaissances sur les avancées des sciences appliquées et de la technologie à travers le monde et leur impact sur le développement technologique des sociétés, la manifestation scientifique est axée sur plusieurs thèmes. Il s’agit des réseaux de circuits logiques programmables (FPGA), les systèmes embarqués en Internet des objets et mécatronique, Systèmes d’exploitation et robotique en temps réel et Ingénierie des systèmes.

Les universitaires, chercheurs, enseignants et étudiants assisteront aux communications animées par les professeurs et chercheurs des universités des Etats-Unis d’Amérique. Il s’agit de cours des technologies FPGA et de leur application en informatique programmée avec le professeur Cherif Chibane de Fairlaigh Dickinson University USA, cours des microcontrôleurs et leurs rôle dans l’Internet des objets (IoT) avec le Dr Mohammed Rachedine Freescale Semicondutor Lake Zurich IL USA, cours de système d’exploitation en temps réel (RTOS) : une approche pratique animé par le professeur Cherif Chibane, cours d’ingénierie des systèmes basés sur les modèles et la mécatronique animé par le professeur Salah Badjou de l’Américain Polytechnic Institute USA, application pratique du système d’exploitation en temps réel (RTOS) animé par le professeur Cherif Chibane.

Ces journées demeurent propices pour les chercheurs, conférenciers, ingénieurs et scientifiques leur donnant ainsi l’occasion d’interagir et de connaître les dernières recherches avancées en la matière.

Les universitaires chercheurs invités à la contribution à ces journées de formation soumettront une affiche illustrant les résultats des recherches, les projets, travaux de l’expérience industrielle aux USA, où ils étalent leurs talents et devront aussi fournir aux chercheurs, enseignants, ingénieurs et scientifiques l’occasion d’interagir et de présenter leurs dernières recherches avancées sous forme d’affiche. K. M.

Articles similaires