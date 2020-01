Portant le nom de 2019-nCoV, un nouveau coronavirus venu de Chine place les autorités sanitaires chinoises devant un grand défi. Pour l’instant moins mortel que son prédécesseur, le SRAS, tout en l’étant bien plus que la grippe, ce coronavirus suscite une inquiétude mondiale. Et pour cause, ce virus est contagieux chez les patients ne montrant pas de symptômes, le temps d’incubation étant de douze jours en moyenne. En Algérie, les institutions gouvernementales concernées ont été instruites afin de prendre les mesures nécessaires au rapatriement des 36 membres de la communauté algérienne, en majorité des étudiants, établis dans la ville chinoise de Wuhan, une mégapole de 12 millions d’habitants mise en quarantaine par les autorités chinoises. L’Algérie devrait, à l’instar des autres pays du monde, prendre les mesures qui s’imposent en pareil cas. Et rester vigilante en attendant que la menace soit circonscrite. Ce pic d’alerte mondiale concernant la santé publique démontre surtout que la mobilité, que permettent la technique actuelle et les possibilités de transports à travers le monde, devient en ces moment-là une grande source d’inquiétude. Les grands aéroports, notamment ceux voyant passer des millions de voyageurs, sont déjà mis à rude épreuve. Certains sceptiques parlent déjà de panique programmée par les milieux des laboratoires, afin d’écouler leurs vaccins et autres produits de lutte contre ce type de menace sanitaire. Mais le risque est trop grand pour prendre à la légère une pandémie que les autorités chinoises avec leurs capacités scientifiques et humaines ont encore du mal à maîtriser. Il s’agit visiblement d’une mission commune que devrait mener le monde entier et les institutions sanitaires mondiales afin de lutter contre le coronavirus qui s’est déclaré et aussi les pandémies à venir. L’OMS, l’agence spécialisée des Nations unies, a un rôle non négligeable à jouer. Une pandémie ne peut être stoppée de façon efficace que grâce à une coopération internationale agissante.