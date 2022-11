Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale a présidé, mardi soir à l’hôtel Sheraton (Alger), la cérémonie commémorative du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

“Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale a présidé, la soirée du mardi 1er novembre 2022, à l’hôtel Sheraton, la cérémonie commémorative du 68e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, en présence des invités de l’Algérie, Chefs et dirigeants des pays arabes et leurs représentants participants aux travaux du 31e Sommet arabe tenu en Algérie et le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, en sus du président de la République du Sénégal en sa qualité de Secrétaire général de l’Union africaine, le Secrétaire général des Nations unies, le président de la Commission de l’Union africaine et le Secrétaire général de l’Organisation de coopération islamique”, précise le communiqué.

Ont été également présents à cette cérémonie organisée en marge du dîner offert à l’honneur des invités de l’Algérie, le Président du Conseil de la nation, le Président de l’Assemblée populaire nationale, le Premier ministre, le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’ANP et des membres du Gouvernement, ainsi que de hauts cadres de l’Etat et les représentants du corps diplomatique accrédités à Alger, ajoute la même source. La cérémonie s’inscrit, précise-t-on, dans le cadre “des traditions séculaires de l’Algérie visant à valoriser les dates phares de notre glorieuse histoire et en hommage à nos vaillants Chouhada”.

A cette occasion, “l’assistance a écouté l’hymne national interprété par une troupe musicale de la Garde républicaine et a suivi un film documentaire intitulé: +Révolution de Libération algérienne une Révolution de l’engagement envers les principes et les valeurs humaines+, produit par la Direction de l’information et de la communication/EM-ANP”. La cérémonie s’est clôturée avec de magnifiques performances qui ont décoré le ciel de l’Algérie marquant l’évènement, conclut le communiqué.