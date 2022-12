L’Algérie abritera le 1er Congrès africain des start-up du 5 au 7 décembre, a indiqué, mercredi, un communiqué du ministère de l’Economie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. Organisé par le ministère au Centre international des conférences (CIC) Abdellatif Rahal, le 1er Congrès africain des start-up verra la participation de ministres africains, de représentants d’instances internationales et continentales concernées par le développement des start-up et l’innovation, ainsi que des experts et des acteurs dans l’écosystème africain, ajoute le communiqué. Première du genre, cette manifestation tend à «unifier les efforts gouvernementaux visant à renforcer le rôle des start-up en Afrique et à consacrer leur contribution au développement économique, à travers l’échange d’expertises entre pays autour des politiques générales élaborés à cet effet, ou en facilitant le déploiement des start-up pour favoriser l’accès aux sources de financement régionaux et investir davantage dans l’espace africain». Le Congrès africain sera ponctué par une réunion des ministres africains concernés par l’Innovation et les start-up devant être sanctionnée par une déclaration qui servira de feuille de route aux pays africains participant à ce rendez-vous, en sus d’instaurer une dynamique de coopération entre écosystèmes d’innovation au niveau du continent, précise la même source. Il est prévu aussi l’organisation d’une exposition des start-up des différents pays africains, et des assises thématiques animées par des experts internationaux autour de plusieurs questions relatives aux problèmes rencontrés par les jeunes africains innovateurs et les moyens du continent dans le domaine numérique et l’avenir des affaires en Afrique, conclut le document. <

Articles similaires