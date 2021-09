Les Lions du Sénégal ont été sacrés champions d’Afrique de football des sourds muets, après avoir battu le Mali sur le score de 1 but à 0, samedi au Kasarani Stadium, au Kenya, en finale de la 1re édition. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Khadim Marro sur un penalty. Les protégés d’Abdou Dieng décrochent ainsi la médaille d’or dans cette compétition, organisée du 11 au 25 septembre et qui a vu la participation du Cameroun, du Mali, du Kenya, de la Libye et de l’Egypte. Les Lions du Sénégal avaient largement battu les Lions indomptables (4-1) mercredi dernier, au Kasarani Stadium, en demi-finale. Le Sénégal va ainsi représenter l’Afrique à la Coupe du monde des Sourds 2022 prévue au Brésil.

