La cérémonie d’ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranéens 2022 d’Oran, prévue le 25 juin, «sera grandiose et un pur moment de bonheur», a assuré, dimanche à Oran, le président de la commission des cérémonies d’ouverture et de clôture de cet événement sportif, le musicologue et artiste Salim Dada. En marge de la clôture d’un colloque intitulé «Oran, au cœur de la Méditerranée», organisé par le Comité d’organisation des Jeux méditerranéens (COJM), Salim Dada a assuré à l’APS que «la cérémonie d’ouverture sera grandiose et une véritable réussite de par sa forme et son contenu». «Il s’agit du plus grand spectacle que va vivre le pays depuis l’indépendance. Ce qui sera proposé en termes de qualité artistique, de thématique, de dramaturgie et de scénographie sera d’un haut niveau», a-t-il souligné, ajoutant qu’il s’agira «d’un moment qu’on veut joyeux, festif et donnera de l’optimisme et la fierté aux algériens». Salim Dada a expliqué que ce grand show sera entamé vers 21h et durera 128 minutes. Il impliquera 500 danseurs, près de 100 musiciens en plus des techniciens. Le spectacle présentera une panoplie d’expressions artistiques retraçant l’histoire de l’Algérie et des Jeux Méditerranéens, à l’aide de moyens technologiques les plus modernes. Des drones seront utilisés dans le spectacle qui connaîtra également l’utilisation d’autres technologies nouvelles comme le «Mapping», utilisé pour illustrer des tableaux sur la pelouse du Stade, a-t-il mis en exergue. Par ailleurs, le président de la commission des cérémonies d’ouverture et de clôture des JM, n’a pas voulu dévoiler les noms des artistes retenus pour animer la cérémonie d’ouverture. L’Algérie organisera, du 25 juin au 6 juillet à Oran, la 19ème édition des JM, avec la participation de 3.390 athlètes dans vingt-quatre disciplines sportives.

Le prix du billet d’entrée fixé à 100 DA

Le prix du billet pour assister à la cérémonie d’ouverture de la 19e édition des Jeux Méditerranéens, prévue, samedi au complexe sportif olympique d’Oran a été fixé à 100 DA, a annoncé, dimanche le comité d’organisation, dans un communiqué. «En application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, il a été décidé de permettre au public d’acheter des billets d’entrée au Complexe Sportif Olympique d’Oran pour assister à la cérémonie d’ouverture officielle de la dix-neuvième édition des Jeux Méditerranéens d’Oran, le samedi 25 juin 2022, au prix symbolique de 100 DA», a indiqué le communiqué. «A cet effet, les plateformes numériques oran2022.dz et https://tadkirati.mjs.gov.dz, seront ouvertes aux réservations à 21h00», a ajouté la même source. n

