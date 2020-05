Le nombre de cas confirmés au nouveau coronavirus (Covid-19) a encore augmenté hier. Il a atteint

190 cas confirmés, tandis que le nombre de décès était de 5 enregistrés en 24 heures, selon le bilan présenté par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Djamel Fourar, qui a précisé que ces chiffres font porter le nombre des cas confirmés à 4838 et celui des décès à 470.

Ainsi, il semble que le Covid-19 continue à donner du fil à retordre au personnel de la santé impliqué dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Mais une plus grande partie d’entre eux sera récompensée, puisque le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé un élargissement de la prime de risque exceptionnelle décidée par le président de la République au profit du personnel soignant de la santé, qui fait face à l’épidémie du nouveau coronavirus, à d’autres catégories.

«La prime de risque exceptionnelle décidée par le président de la République au profit du personnel soignant de la santé sera élargie à d’autres catégories du même secteur, à l’instar des sages-femmes, des psychologues, des agents de la santé publique, des laborantins et des biologistes», a déclaré, hier, le ministre depuis la wilaya de Chlef, où il était en visite au laboratoire des analyses de tests de dépistage de Covid-19, à l’université de Chlef.

Il s’est voulu rassurant envers tous les employés de la santé exposés à un risque de contamination par le virus, M. Benbouzid en affirmant que cette prime «est destinée à toutes les personnes mobilisées aux premiers rangs de la lutte contre le Covid-19», soulignant, par la même occasion, qu’ il est « insensé que cette prime profite à quelqu’un qui n’a rien fait en cette conjoncture», cela en réponse à des voix qui s’étaient élevées pour réclamer, elles aussi, cette prime qui a soulevé des remous et que bon nombre se sont mis à revendiquer. Par soucis d’équité envers les personnels de la santé qui étaient réellement au-devant de la scène dans le combat contre le coronavirus, les listes des personnes concernées seront élaborées par le plus haut responsable de chaque hôpital. «L’établissement des listes des bénéficiaires est confié au directeur de l’établissement hospitalier», a noté Le Pr Benbouzid, en marge d’une visite au nouveau laboratoire d’analyses de tests de dépistage de Covid-19 à l’université de cette wilaya qui a connu, ces derniers temps, un recul des cas de coronavirus. Contrairement à d’autres wilayas qui n’en finissent pas de compter de plus en plus de cas à l’image de Blida et Alger.

A ce titre, le porte-parole du Comité scientifique a fait savoir, hier, lors du point de presse quotidien consacré à la présentation du bilan de coronavirus, que «ce sont les wilayas de Blida, d’Alger, d’Oran et de Constantine qui ont connu le plus grand nombre de cas confirmés de Covid-19 durant les dernières 24 heures». Quant aux nouveaux décès, ils ont été enregistrés à Blida (2 cas), Alger (2 cas) et Adrar (1 cas), a précisé Dr Fourar, rappelant que le nombre des cas confirmés sont répartis sur les 48 wilayas du pays.

Concernant les guérisons, leur nombre a atteint les 2067, dont 69 durant les dernières 24 heures, selon le même responsable. Ce sont toujours les personnes âgées entre 25 et 60 ans qui représentent plus de la moitié des cas atteints avec un taux de 56% du total des cas confirmés au Covid-19, alors que 65,5% des cas de décès concernent les personnes âgées de 65 ans et plus.



«Relative stabilité de la pandémie»

Le porte-parole du Comité scientifique a fait savoir que 16 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas hier, alors que 17 wilayas ont enregistré entre un (1) et cinq (5) cas et 15 autres ont enregistré plus de 5 cas. Il a indiqué, en outre, que le nombre de cas sous traitement s’élève à 7994 et comprend 3292 cas confirmés suivant l’analyse du laboratoire et 4702 cas suspects diagnostiqués par radiologie et scanner, précisant que 18 patients sont toujours en soins intensifs.

Pour en revenir au ministre de la Santé, celui-ci a estimé, par ailleurs, que la pandémie de coronavirus connaît «une relative stabilité», comme il est revenu sur les raisons qui ont poussé les autorités à refermer les commerces qui avaient été autorisés à rouvrir au début du ramadan. Il a clairement expliqué que «c’est le non-respect par les citoyens des mesures de prévention qui a fait en sorte que cette décision ait été prise». Le Pr Benbouzid, qui a visité plusieurs structures sanitaires, s’est enquis de la situation épidémiologique dans la wilaya.

Il s’est rendu au centre de référence de prise en charge des malades de Covid-19, où il a insisté sur l’impératif pour tous les établissements hospitaliers, de «respecter les instructions et orientations du ministère de la Santé et du Comité scientifique, en dépit du recul constaté dans les cas d’atteintes par le virus dans la région», a-t-il souligné. «Ces visites de terrain s’inscrivent dans le cadre de la solidarité gouvernementale et du suivi de la situation épidémiologique, à travers de nombreuses wilayas, parallèlement à l’encouragement des staffs médicaux et autres acteurs du secteur de la santé, dans leur lutte contre cette pandémie», a-t-il ajouté.<