Le Costa Rica suspend son tournoi final à cause du coronavirus



Le Costa Rica a suspendu la finale de son championnat de football en raison d’une augmentation des cas de nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le gouvernement. « Les championnats de football sont suspendus pour cette fin de semaine », a annoncé le ministre de la Santé, Daniel Salas, lors d’une conférence de presse.

La mesure affecte la finale aller du tournoi de clôture de la première division entre Alajuelense et Saprissa, les deux équipes les plus populaires du pays, ainsi que la finale de la deuxième division et le tournoi féminin. Le Costa Rica était le premier pays d’Amérique latine à reprendre son championnat. Vendredi, 119 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés, le chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie dans ce pays de cinq millions d’habitants.