Au moins 18 personnes sont décédées et six autres ont été gravement blessées dans un accident de la circulation survenu hier dans la wilaya de Nâama, selon un bilan provisoire des services de la Protection civile.

L’accident a eu lieu suite à une collision entre un camion et un bus de transport de voyageurs activant sur la ligne Sidi Bel Abbes-Boussemghoune (wilaya d’El-Bayadh), sur la route nationale (RN) 6, au lieu-dit Oued Khebaza (20 km au nord de la ville de Mecheria.

Les services de la Protection civile ont mobilisé 34 agents et cinq officiers, ainsi que six ambulances et trois camions de secours pour transférer les victimes vers les services de la morgue et des urgences médico-chirurgicales de l’Etablisszement public hospitalier «Frères Chenafa» de Mecheria.

Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame. Un premier bilan avait fait état d’abord de 9 décès et 5 blessés. Ces derniers ont été transférés à l’hôpital de Mecheria.

En juillet dernier, pas moins de 33 personnes ont tuées en 48 heures après les terribles accidents à Constantine, Bordj Badji et dans la vallée du M’zab.

la Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR) avait dressé le bilan de 1.300 décès et de 13.600 blessés dans 10.292 accidents à l’échelle nationale durant les cinq premiers mois de 2021. Comparé aux années précédentes, le chiffre de mortalité est en baisse et le nombre de vies sauvées en termes statistiques ne cesse d’augmenter depuis une dizaine d’années, avec le durcissement du dispositif juridique avec la promulgation de la loi de juillet 2009 modifiant et complétant celle d’août 2001 sur l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière. Mais les routes algériennes restent dangereuses avec un taux d’accidentologie élevé.

Le chef de l’Etat n’a pas manqué de présenter ses sincères condoléances aux familles des victimes de l’accident

«Quelle douloureuse épreuve pour l’Algérie que de perdre ses enfants dans de sinistres accidents, tel celui survenu à Oued Khebaza à Naâma», a écrit le Président Tebboune dans un tweet sur son compte officiel.

«Je présente mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes, et mes vœux de prompt rétablissement aux blessées. A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons», a ajouté le président de la République. n

